聽到滴妹車禍「求救借20萬」！　阿滴「第一反應」逼哭她

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber阿滴與滴妹緊密的兄妹情誼羨煞網友，但令人好奇的是，若妹妹突然開口借20萬，他會有何反應？只見他先安撫妹妹的情緒，聽到關鍵的借錢字眼時，不但毫不猶豫地答應，後續的處理動作也相當冷靜有邏輯，讓妹妹感動到附上5個哭臉符號說：「哥哥我愛你。」

▲滴妹測試阿滴是否會借20萬。（圖／翻攝自YouTube／聖結石Saint）



滴妹最近上聖結石的網路節目《驚喜委託所2》，聯手整哥哥阿滴，電話一通馬上入戲，淚眼加哭聲求救哥哥：「我剛剛…坐計程車…然後我開門的時候就撞到那個…機車騎士…他現在很兇…他要我賠錢…怎麼辦？他說要賠他很多錢…。」

▲▼阿滴首先安撫滴妹的情緒。（圖／翻攝自YouTube／聖結石Saint）



阿滴冷靜聽滴妹說完後，他首先安撫妹妹的情緒：「沒關係，妳不要擔心，沒關係沒關係，妳現在在哪裡？我去找妳。」邊講邊收拾東西，聽到妹妹在北車附近，他馬上攔小黃直奔現場。

▲阿滴二話不說答應借20萬。（圖／翻攝自YouTube／聖結石Saint）



兄妹倆再度通電話時，阿滴仍先照顧滴妹的情緒：「妳先不用緊張，妳給我一個確切的地址，我現在過去。」妹妹用北車地下街附近簡單帶過，連忙進入正題：「他說20萬，我現在沒有，那你要借我嗎？他說現在就要給他，要不然他就可能找誰什麼的。」

▲▼聖結石假扮很兇的機車騎士，阿滴依然鎮定應對。（圖／翻攝自YouTube／聖結石Saint）



阿滴二話不說答應：「我可以借妳」，仍不忘叫滴妹不要緊張，接著和聖結石假扮的機車騎士通電話，即使對方語氣凶狠，他仍不慌不亂地建議先報警做筆錄，聽到對方開口要20萬，他冷靜應對：「我覺得錢不是問題，因為這是車禍的關係，所以我們還是要給警察做一下筆錄。」

▲事實證明阿滴兄妹感情真的很好。（圖／翻攝自YouTube／聖結石Saint）



最後知道自己被整後，阿滴仍先確定滴妹是否真的平安，3人碰面後，他透露妹妹當時的聲音讓他覺得對方是在哭，「所以我腎上腺素就會起來。」他後來在留言區表示真的快嚇死了，「還好沒有在電話裡面大罵髒話，不然我一世英名就毀了XDDDDD。﻿」