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小鬼公開《玩很大》錄影照：這陣容厲害了！　網激動：黃隊被壓著打

記者潘慧中／綜合報導

小鬼（黃鴻升）加入《綜藝玩很大》擔任小隊長，力抗元老KID（林柏昇），就已播出內容來說，目前以5：6小輸對方，近日南下高雄美濃錄製最新一集，黑隊陣容一字排開讓網友激動狂喊：「這次贏定了！」

▲▼小鬼公開《玩很大》錄影照（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、wan_wan_720）

▲小鬼擔任小隊長以來，不輕易放棄的精神令人敬佩。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

小鬼24日在Instagram公開黑隊來賓，本土劇女星丁國琳跨界綜藝節目，豪爽作風讓不少網友期待她的表現，玖壹壹三度全員參加，他滿意地PO出同框照說：「黑隊這陣容厲害了！」許多粉絲也興奮十足表示：「OMG太強了吧」、「黃隊會被一路壓著打」、「贏了贏了！」

▲▼小鬼公開《玩很大》錄影照（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、wan_wan_720）

▲▼小鬼公開最新黑隊陣容。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

▲▼小鬼公開《玩很大》錄影照（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、wan_wan_720）

黃隊嘉賓其實也不容小覷，江宏恩和林佑星的體力自然不在話下，宛宛兒作風放超開不用說，曾出演《戲說台灣》、《甘味人生》和《一家人》等本土劇的女星許鈞鈞是首度參加，表現引發眾人期待。

▲▼小鬼公開《玩很大》錄影照（圖／翻攝自Instagram／circuskidd、fish007_011）

▲本土劇演員同台上《玩很大》。（圖／翻攝自Instagram／fish007_011）

▲▼小鬼公開《玩很大》錄影照（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、wan_wan_720）

▲▼《玩很大》最近南下出外景，許茹芸也來了！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw、circuskidd）

▲▼小鬼公開《玩很大》錄影照（圖／翻攝自Instagram／circuskidd、fish007_011）

值得一提的是，這集似乎是雙關主的設定，吳宗憲搭檔歌手張智揚擔綱關主，兩人會擦出什麼火化令網友相當期待。有趣的是，江宏恩用餐時，宛宛兒忍不住播起《飛龍在天》的背景音樂，開始在對方背後熱舞，畫面相當搞笑。另外，KID（林柏昇）中午也在社群網站PO出另一張照片，他激動地說：「都看看是誰來了～～」，仔細看才發現是天后許茹芸，讓網友等不及節目正式播出。

►宛宛兒捉弄江宏恩影片。

▲▼小鬼公開《玩很大》錄影照（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、wan_wan_720）

▲▼宛宛兒分享錄影花絮照。（圖／翻攝自Instagram／wan_wan_720）

▲▼小鬼公開《玩很大》錄影照（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、wan_wan_720）

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關鍵字

玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

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