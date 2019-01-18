孫生罕見說重話：忍3年了！　「真的瞎透」受夠吐心聲

記者潘慧中／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」無厘頭風格在網路上累積不小知名度，團員孫生更躍至幕前擔任《麻辣天后傳》的助理主持，表現吸引關注，沒想到，向來搞笑的他近日竟罕見動怒，「忍三年了！瞎透真的瞎透！」引來大批粉絲關心。

▲孫生無厘頭的螢幕形象深入人心。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



孫生17日深夜打卡「孫家」透露心情超差，並曬出卡通人物達爾的照片，他形容當下心情就和達爾的一樣，仰頭狂吼、握拳握到爆筋，「我只是想要開開心心的做愛的表演！我只在意『表演』 其他事我受夠了！」

▲孫生罕見說重話。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



全文沒有清楚說明所氣何事，孫生只透露已經忍耐3年了，心裡真的覺得該件事情瞎到爆，負能量字句讓粉絲擔心地問：「怎麼了突然好負面？」紛紛留言加油打氣，但也有人認為他可能是在開玩笑，但真相仍有待他親自解釋。

▲孫生曬對比照。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



事實上，孫生出道以來一直被認為有偷割雙眼皮，對此，他因應風潮而上傳1996年和2019年的對比照，「看到沒！！什麼是真真切切的雙眼皮！」眼皮摺數幾乎如出一轍，嬰兒肥長大後就逐漸消失，不少網友看了都驚呼：「從小到大都長一樣欸」、「意外像馬國畢。」

孫生IG全文：

心情超差！

此時此刻的心情跟這達爾一樣！

我只是想要開開心心的做愛的表演！

我只在意「表演」 其他事我受夠了！

#忍三年了

#瞎透真的瞎透