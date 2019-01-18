ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫生罕見說重話：忍3年了！　「真的瞎透」受夠吐心聲

記者潘慧中／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」無厘頭風格在網路上累積不小知名度，團員孫生更躍至幕前擔任《麻辣天后傳》的助理主持，表現吸引關注，沒想到，向來搞笑的他近日竟罕見動怒，「忍三年了！瞎透真的瞎透！」引來大批粉絲關心。

▲孫生。圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

▲孫生無厘頭的螢幕形象深入人心。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生17日深夜打卡「孫家」透露心情超差，並曬出卡通人物達爾的照片，他形容當下心情就和達爾的一樣，仰頭狂吼、握拳握到爆筋，「我只是想要開開心心的做愛的表演！我只在意『表演』 其他事我受夠了！」

▲▼孫生罕見說重話：忍3年了！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生罕見說重話。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

全文沒有清楚說明所氣何事，孫生只透露已經忍耐3年了，心裡真的覺得該件事情瞎到爆，負能量字句讓粉絲擔心地問：「怎麼了突然好負面？」紛紛留言加油打氣，但也有人認為他可能是在開玩笑，但真相仍有待他親自解釋。

▲▼孫生罕見說重話：忍3年了！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生曬對比照。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

事實上，孫生出道以來一直被認為有偷割雙眼皮，對此，他因應風潮而上傳1996年和2019年的對比照，「看到沒！！什麼是真真切切的雙眼皮！」眼皮摺數幾乎如出一轍，嬰兒肥長大後就逐漸消失，不少網友看了都驚呼：「從小到大都長一樣欸」、「意外像馬國畢。」

孫生IG全文：

心情超差！
此時此刻的心情跟這達爾一樣！
我只是想要開開心心的做愛的表演！
我只在意「表演」 其他事我受夠了！

#忍三年了
#瞎透真的瞎透

8歲NeiNei芭蕾舞「學霸成績」出爐　 吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

推薦閱讀

梧桐妹10年前後「差超多」！　對比照曝光…網驚：以為咘咘長大了

隋棠：生小孩會上癮！　「3年連3胎」產後1個月吐心聲

2個月前才說想婚…大元試婚紗被拍！　員工驚問：真要結婚了嗎

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

周杰倫重回5年前約會路牌！　3招「花式獨寵昆凌」：結婚周年快樂

謝忻尾牙「全身4段式鏤空」！　37年首露腰…網驚：太誇張了

熊熊只整牙變超美！　10年前對比照差很大

尾牙唱一半…歌手「被消音」冏爆！　丫頭「2招破尷尬」網服了

許瑋甯鏡頭往下「掉出來」全網驚嘆！　HD高清片看光雙峰弧線

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Tony帶兒去美國…隋棠送機不捨！　Max一轉身網笑了：媽媽的擔心

賀一航兒大街被砍殺12刀！　醫院「兩度病危通知」：第一次看到爸爸哭

蕭敬騰撩到理科太太！　她全程露少女甜笑…網看傻：面癱症一秒痊癒

王嘉爾鞠躬10次道歉！　親認「毀約內幕」：非常非常對不起

館長合照「正妹女警」網暴動！　秒變比例尺：手臂和她頭圍一樣粗

《以團之名》唱iKON夯曲「7人全體走音」　Selina傻眼給最低分！

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

「沒去婚禮包3600」還被嫌少退回！　澎恰恰回應怒了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫生, Wackyboys, 反骨男孩, 利菁

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張藝謀5度角逐金熊獎！新片《一秒鐘》入選柏林影展競賽片
  2. 火鍋店「高顏值天菜老闆」爆紅！　燦笑露大肌肌迎客…女客秒淪陷：戀愛了❤
  3. 主持天王黃子佼大駕光臨《鍵盤手》！ 「歌壇新人」挑戰娛樂、歌曲大會考
  4. 離開相信音樂！　PEACE靖等3年「交出創作成績」自己來
  5. 《中國新說唱》冠軍邀老婆拍MV！　「深情對望」感動到哭了
  6. 「中風住院遭偷拍」影片外流！ 　廖峻兒子怒斥：不尊重病人隱私
  7. 誰殺了慧娜？　「宇宙」澯熙遭SF9逼問劇情：自己去看！
  8. 周杰倫IG推薦「金曲創作歌王」新輯　他下秒合作李康生
  9. 孫生罕見說重話：忍3年了！　「真的瞎透」受夠吐心聲
  10. 小妹妹要求合照…小S熱情答應！　下秒對方脫口「這句話」尷尬了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366