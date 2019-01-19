宋智孝「37年秘密」被迫公開！　《RM》梁世燦：姊可能接不到劇本了

記者潘慧中／綜合報導

《Running Man》2010年開播至今，成員早就建立起革命情感，檯面下似乎也隱藏了不少秘密。最新播出的一集中，梁世燦公開宋智孝的秘密，未揭開事實前，他擔憂地說：「依我看姊姊要休息3個月不做節目，可能接不到劇本。」

▲▼梁世燦搞笑預言一旦宋智孝的秘密公開，很可能就接不到劇本了。（圖／愛奇藝）



《Running Man》該集一開頭，製作單位便嚴肅地說：「有幾位的秘密要是被公開，就真的會出大事。」宋智孝任務失敗後，必須自行拉開藏在彩球裡的秘密，公開的那一刻全體傻眼到睜大眼睛，原來她有次沒有行程時，在家曾長達一個禮拜沒洗澡。

▲▼宋智孝被弟弟爆料曾長達一周沒刷牙洗澡。（圖／愛奇藝）



宋智孝的弟弟千成文告訴了梁世燦這個秘密，被爆料那一個禮拜沒看過她刷牙，被李光洙笑嘲根本是電影《浩劫重生》的主人公，逗得她無語大笑，男成員則是不敢置信地直問她：「真的嗎？！」

▲▼宋智孝被笑嘲是電影《浩劫重生》的主人公。（圖／愛奇藝、翻攝自Instagram／my_songjihyo）



事實上，宋智孝弟弟不只一次大爆姊姊的料，過去以嘉賓身分參加《RM》時，他透露姊姊喝酒之後會亂舞，而且2個小時只唱同一首歌、跳同一支舞，大膽把姊姊私底下的糗樣曝光在陽光底下，網友先是擔心他可能會挨一頓揍，同時羨慕「有這樣的姊弟很幸福。」《Running Man》每周日晚間愛奇藝獨家上線。

▲宋智孝和弟弟感情很好。（圖／翻攝自Instagram／my_songjihyo）