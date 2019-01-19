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外帶擔擔麵踩雷！　韋佳德「回家發現都是肉」氣炸：台灣腦殘太多

記者潘慧中／綜合報導

義大利籍藝人韋佳德曾擔任多所大學的兼任教授，專業形象深植人心。時常分享生活的他，19日突然在社群網站火大表示：「臺灣問題不是治安不好 而是腦殘太多！」原來是因為外帶擔擔麵前，明明已經向店員確認過沒有肉，怎料回家發現全是肉，氣得他衝回去理論。

▲▼韋佳德外帶擔擔麵踩雷！（圖／翻攝自Facebook／韋佳德 Skanda）

▲韋佳德罕見說重話。（圖／翻攝自Facebook／韋佳德 Skanda）

韋佳德在臉書劈頭就問：「肉末不是肉嗎？！請問大家是我腦子有病，還是腦殘太多？！」他表示前往芝山某餐廳外帶川味擔擔麵時，點餐就先詢問裡面是否有加肉，店員回答沒有，沒想到回家打開發現都是肉，「一怒之下奪門而出。」

▲▼韋佳德外帶擔擔麵踩雷！（圖／翻攝自Facebook／韋佳德 Skanda）

▲▼韋佳德和網友互動。（圖／翻攝自Facebook／韋佳德 Skanda）

▲▼韋佳德外帶擔擔麵踩雷！（圖／翻攝自Facebook／韋佳德 Skanda）

到了店裡，韋佳德找到剛幫忙點餐的店員問：「你剛不是說沒肉嗎？」並拿出證據給對方看：「這是什麼？」對方解釋那是肉末，讓他頓時傻眼回問：「肉末不是肉嗎？」對方卻用很不誠懇的表情說不好意思，被問到是否有要求退錢，他沒有正面回應，只淡淡說了一句話，「只是很想嘔吐而已。」

▲▼韋佳德外帶擔擔麵踩雷！（圖／翻攝自Facebook／韋佳德 Skanda）

▲韋佳德常分享生活大小事。（圖／翻攝自Facebook／韋佳德 Skanda）

韋佳德表示自己是吃方便素，「我就是不能吃肉, 你這樣害我,你知道嗎？」面對網友質疑擔擔麵都有加肉時，他則回應：「誰說擔擔麵都有肉，我吃過N家都沒有。」他認為如果店員不知道是否有肉，大可問同事，「不要亂說害客人好不好？！」

韋佳德臉書全文：

肉末不是肉嗎？！

請問大家 是我腦子有病 還是 腦殘 太多？！

芝山某家餐廳服務員智商有進步之處 （修辭法罷了 因為我其實很想罵髒話）

我：你們的川味擔擔麵有沒有肉？
對方：沒有 沒有
我回家後發現都是肉，一怒之下奪門而出

到了店裡 找那個智商有進步之處的人

我：你剛不是說沒肉嗎？
拿出一堆肉給他看問他說： 這是什麼？
對方：這是肉末
我：肉末不是肉嗎？#$@#

我就是不能吃肉, 你這樣害我,你知道嗎？
若真不知道有沒有肉 可以先問同事 不要亂說害客人好不好
對方：不好意思 （非常不誠懇的表情）

臺灣問題不是治安不好 而是腦殘太多

覺得被打敗...

▲▼韋佳德外帶擔擔麵踩雷！（圖／翻攝自Facebook／韋佳德 Skanda）

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