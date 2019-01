許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

記者潘慧中/綜合報導

許瑋甯不久前和女性友人飛往夏威夷,原以為是度假散心,直到她19日凌晨在社群網站寫下:「Today is your big day. We Love you so much.」,這才發現她是去參加男性友人的婚禮,套上貼身洋裝辣露豐滿上圍,讓網友全看傻:「太辣了!」

▲許瑋甯夏威夷喝喜酒穿這樣。(圖/翻攝自Instagram/anno8o7)



照片中,可以看到許瑋甯放下及胸長髮、化上精緻妝容,襯托出天生麗質的外貌,讓人眼睛為之一亮的是,她身穿一件軍綠色短洋裝,相當映襯雪白肌膚,合身剪裁展現S曲線,胸前開深V的剪裁露出深邃事業線和東西半球,刻意不穿好白外套,展現若隱若現的性感。

▲▼許瑋甯展現窈窕身材。(圖/翻攝自Instagram/anno8o7)



許瑋甯窈窕身材在鏡頭前一覽無遺,朋友拍下她的背影照,半邊美背挖空,裙襬後面開衩設計,流露女人味,目光往下移,穠纖合度的腿部線條令人稱羨,後來玩開了,她乾脆脫掉外套、把白紗繫在頭上,甜美笑容擄獲許多人的心。

▲▼許瑋甯和朋友玩開了。(圖/翻攝自Instagram/anno8o7)



事實上,許瑋甯維持好身材的背後,付出了不少代價,她過去曾透露會執行「過午不食」的計劃,「我每天都在期待早餐…而且我真的吃很多,像今天就吃了鐵板麵、蘿蔔糕、吐司,中午也正常吃,但吃完午餐我就不會再吃東西了。」搭配只吃到6分飽的方式控制飲食,如果餓了就喝水來增添飽足感。

▲許瑋甯和友人飛去夏威夷參加婚禮。(圖/翻攝自Instagram/anno8o7)



此外,許瑋甯現在也以吃得健康為主,盡量以少油少鹽、清淡為主,除了能維持體態,還有助於身體健康。運動方面,她曾透露有空就會騎腳踏車、拉拉筋、做做瑜珈,並在睡前按摩腿部、消水腫,她認為有一套自己喜歡且適合的運動方法、不勉強做劇烈運動、而且要養成習慣,減肥才比較不會有負擔。