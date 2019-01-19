許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

記者潘慧中／綜合報導

許瑋甯不久前和女性友人飛往夏威夷，原以為是度假散心，直到她19日凌晨在社群網站寫下：「Today is your big day. We Love you so much.」，這才發現她是去參加男性友人的婚禮，套上貼身洋裝辣露豐滿上圍，讓網友全看傻：「太辣了！」

▲許瑋甯夏威夷喝喜酒穿這樣。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



照片中，可以看到許瑋甯放下及胸長髮、化上精緻妝容，襯托出天生麗質的外貌，讓人眼睛為之一亮的是，她身穿一件軍綠色短洋裝，相當映襯雪白肌膚，合身剪裁展現S曲線，胸前開深V的剪裁露出深邃事業線和東西半球，刻意不穿好白外套，展現若隱若現的性感。

▲▼許瑋甯展現窈窕身材。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



許瑋甯窈窕身材在鏡頭前一覽無遺，朋友拍下她的背影照，半邊美背挖空，裙襬後面開衩設計，流露女人味，目光往下移，穠纖合度的腿部線條令人稱羨，後來玩開了，她乾脆脫掉外套、把白紗繫在頭上，甜美笑容擄獲許多人的心。

▲▼許瑋甯和朋友玩開了。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



事實上，許瑋甯維持好身材的背後，付出了不少代價，她過去曾透露會執行「過午不食」的計劃，「我每天都在期待早餐…而且我真的吃很多，像今天就吃了鐵板麵、蘿蔔糕、吐司，中午也正常吃，但吃完午餐我就不會再吃東西了。」搭配只吃到6分飽的方式控制飲食，如果餓了就喝水來增添飽足感。

▲許瑋甯和友人飛去夏威夷參加婚禮。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



此外，許瑋甯現在也以吃得健康為主，盡量以少油少鹽、清淡為主，除了能維持體態，還有助於身體健康。運動方面，她曾透露有空就會騎腳踏車、拉拉筋、做做瑜珈，並在睡前按摩腿部、消水腫，她認為有一套自己喜歡且適合的運動方法、不勉強做劇烈運動、而且要養成習慣，減肥才比較不會有負擔。