女兒想插嘴要舉手！　宥勝「同理心育兒術」被推爆

娛樂中心／綜合報導

宥勝去年因「撕碎玩具」的育兒方式掀起正反兩面意見，他甚至被挖出曾說過：「我在旅行時研究不同國家的人，國際性格的研究，發現華人小孩非常需要揍！」他後來重新審視教育方式坦言：「打是最低層次的教育法，現在小孩都很聰明，真的家暴都懂得打113，要懂得和孩子溝通。」

▲▼宥勝去年因「撕碎玩具」的育兒方式掀起正反兩面意見。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）



宥勝向《聯合報》透露，從「撕碎玩具」的事件後，他整整花了一年時間檢視教育方式，如今已經和妻子協調出一個原則，「用同理心來訂規矩。」比方說，如果夫妻倆正在講話，女兒蕾蕾在旁吵鬧想插嘴時，他就會要小孩先舉手。

「如果孩子有事就先舉手，父母就放下手邊事務傾聽。」宥勝說道蕾蕾若乖乖舉手，他就會和老婆暫停談話，並好好聽女兒說完話，「等到所有事處理完就是父母的時間，孩子就必須遵守規矩不能再亂插話。」他透露女兒理解這套規矩後，親子互動變得更加和諧。

▲宥勝現在和老婆協調出一套教育孩子的原則。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）



事實上，宥勝2017年接受《Beauty美人圈》訪問時坦言，曾對蕾蕾動手過一次，他過去旅行各國時觀察發現，「華人小孩非常需要揍！因為他們太天不怕地不怕了，很聰明，但這個揍一定是不帶情緒的揍，而是因為犯錯而揍，蕾蕾從此沒再犯相同的錯了。」此後只要是蕾媽狠不下心，又碰上女兒使性子，蕾媽就會說：「不要惹爸爸生氣。」蕾蕾就會記得不能再「歡」。

▲宥勝育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）



許多家長不願讓小孩子看電視，宥勝會讓女兒看，但是看投螢幕，不是直接盯著電視機，且看的卡通會挑過，「只給她看佩佩豬啦，因為是比較正面的影集，像是遇到什麼挫折困難，總是會一笑而過，這種才OK。之前俄羅斯卡通瑪莎與熊，動畫雖然精美，但主角是非常調皮的女孩子，到處搗亂，那隻熊就要配合她，這種就不行。」此番話也和他心中的家規對應：「我們對規矩很注重，你脾氣不好我就配合你？怎麼可能！」