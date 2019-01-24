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「尾牙主持人不夠大牌，只有佳慧有車位！」　艾力克斯：How about me？

記者潘慧中／綜合報導

艾力克斯口條流利、英文對話流利，成為不少廠商的御用主持人。近日適逢尾牙季，他22日在社群網站曬出一張照片，白紙黑字寫著「藝人保留車位彭佳慧」。他在下方打了一個大大的問號

▲▼艾力克斯：只有佳慧有車位！（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）

▲▼艾力克斯是許多活動的御用主持人。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）

▲▼艾力克斯：只有佳慧有車位！（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）

艾力克斯當天在大直典華打卡，他在Instagram開玩笑說：「尾牙主持人不夠大牌，只有佳慧有車位！」他隔空向對方喊話，「佳慧，我下次坐妳的車，哈哈！」並附上兩個哭笑不得的表情符號。

▲▼艾力克斯：只有佳慧有車位！（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）

▲▼艾力克斯PO主持尾牙花絮照。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）

▲▼艾力克斯：只有佳慧有車位！（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）

不只這樣，艾力克斯有圖有真相，拍下停車場的照片PO上網，欄杆內的車位是保留給天后彭佳慧，不改搞笑個性的他，直接在白紙寫上：「How aboutme?」大方簽上名，並附上一個嘴角向下的表情符號，幽默自嘲的貼文 逗樂不少粉絲。

艾力克斯IG全文：

尾牙主持人不夠大牌，只有佳慧有車位！佳慧，我下次坐妳的車，哈哈。
Only the big divas get their own parking spot. Julia, can I ride with you next time? Haha. #smalltime

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