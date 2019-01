「尾牙主持人不夠大牌，只有佳慧有車位！」　艾力克斯：How about me？

記者潘慧中/綜合報導

艾力克斯口條流利、英文對話流利,成為不少廠商的御用主持人。近日適逢尾牙季,他22日在社群網站曬出一張照片,白紙黑字寫著「藝人保留車位彭佳慧」。他在下方打了一個大大的問號

艾力克斯當天在大直典華打卡,他在Instagram開玩笑說:「尾牙主持人不夠大牌,只有佳慧有車位!」他隔空向對方喊話,「佳慧,我下次坐妳的車,哈哈!」並附上兩個哭笑不得的表情符號。

不只這樣,艾力克斯有圖有真相,拍下停車場的照片PO上網,欄杆內的車位是保留給天后彭佳慧,不改搞笑個性的他,直接在白紙寫上:「How aboutme?」大方簽上名,並附上一個嘴角向下的表情符號,幽默自嘲的貼文 逗樂不少粉絲。

艾力克斯IG全文:

Only the big divas get their own parking spot. Julia, can I ride with you next time? Haha. #smalltime