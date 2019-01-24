白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber界女神「白癡公主」以惡搞配音爆紅，接著又用「平胸」打造獨特的「A減」風格，無厘頭的影片風格頗受網友喜愛。雖然長相清純討喜，但日前在約會APP上的「性幻想YouTuber」票選中，無奈「胸器」不如人，只能屈居第9名，不過2019年開春她捲土重來，以罩杯大幅升級的「痴痴妹」回歸。

▲白癡公主。（圖／翻攝自白癡公主IG）

白癡公主難得胸部變得超有料，特別拍照留念，放上Instagram限時動態時，還不忘幽默寫上「封奶7年為了這一天」，只見她穿著白色坦克背心，燈光由上往下打，豐滿的上圍竟然在腰部呈現陰影區，光看畫面網友笑到流淚，「痴痴重新又發育嗎」、「都不知道要看哪裡」，甚至還有人抓包墊胸墊到歪掉了！

▲白癡公主封奶7年真相公開！（圖／翻攝自白癡公主IG）

一直以來白癡公主從不避諱拿自己身材開玩笑，之前曾拍過邪惡視角照，只要喬對角度，人人都可以「很兇」，不僅如此，她之前也曾換上肉色緊身衣，身體部分打上一大片的馬賽克，雙手遮著重點部位，，格外引人遐想，甚至有不少網友真以為她沒穿，不過衣服的貼身剪裁，似乎仍隱約可見好身材，不少粉絲直誇：「應該不只A減！」

▲白癡公主甚至換上肉胎裝，自打一大片馬賽克引人遐想。（圖／翻攝自白癡公主臉書）