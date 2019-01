男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

記者李玟儀/綜合報導

新加坡90後男星馮偉忠童星出道,曾演過不少電視劇,星途一片看好,沒想到卻在23日發生憾事。他1月初前往紐西蘭懷烏魯訓練區參加軍事演習,在維修榴彈炮車時,意外壓傷胸腹,送醫4天後宣告重傷不治,得年28歲。

▲馮偉衷。(圖/翻攝自馮偉衷臉書)

馮偉衷在紐西蘭懷烏魯訓練區參加代號「霹靂戰士」(Thunder Warrior)的軍事演習,在維修155毫米榴彈炮車時,遭逢意外胸腹被壓傷,當時在意識清醒的狀態下被直升機送往懷卡托醫院,沒想到送醫4天後仍回天乏術,在23日晚上8時45分宣告重傷不治。

據新加坡媒體報導,國防部長黃永宏表示,馮偉衷在第3次手術後情況不見好晚,轉入加護病房後,只能靠機器維持心肺腎臟功能,當晚離世。曾經和馮偉衷合作過的葉全真聽聞噩耗後,不捨地在臉書發文悼念:「天使,謝謝你來走了一遭,留下了屬於真善與美的樣貌,你曾說過,去的國家不多,帶著你的微笑,展開你的翅膀,翱翔吧!」

▲胡佳琪放上和馮偉衷的合照約定下輩子一定要做夫妻。(圖/翻攝自胡佳琪臉書)

隨著馮偉衷的離世,他的女友隨之曝光,是同公司的女藝人胡佳琪,兩人原本打算在結婚後才公開戀情,卻因為這場意外,讓攜手共度一輩子的心願落空,胡佳琪在臉書發文,「我們來生一定要當夫妻。」一字一句讓人鼻酸。

胡佳琪臉書全文:

至我最親愛的你,

8月24號,是你的生日,

1月4號,是我們一個特別的日子,

1月24號,你一句話也沒交代 就離開了我,

只留下你冷清清、硬邦邦的手。

為什麼?那麼巧我最愛的號碼是4號。

為什麼?你毫不留情的丟下我一個。

為什麼?你捨得離開這世界。

為什麼?你要這樣對我。

這一生沒有福氣當你的妻子,

我們來生一定要當夫妻。

我愛你,我真的很愛很愛你。

謝謝你這幾年來的照顧。

永遠都著愛你,請你一路走好,

多多發夢來找我,懂嗎?

還有,我這一輩子還是不會原諒你的。

You'll always be a part of me, my man.

我們來生見, till death do us apart baby boy.