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男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

記者李玟儀／綜合報導

新加坡90後男星馮偉忠童星出道，曾演過不少電視劇，星途一片看好，沒想到卻在23日發生憾事。他1月初前往紐西蘭懷烏魯訓練區參加軍事演習，在維修榴彈炮車時，意外壓傷胸腹，送醫4天後宣告重傷不治，得年28歲。

▲▼馮偉衷。（圖／翻攝自馮偉衷、胡佳琪臉書）

▲馮偉衷。（圖／翻攝自馮偉衷臉書）

馮偉衷在紐西蘭懷烏魯訓練區參加代號「霹靂戰士」（Thunder Warrior）的軍事演習，在維修155毫米榴彈炮車時，遭逢意外胸腹被壓傷，當時在意識清醒的狀態下被直升機送往懷卡托醫院，沒想到送醫4天後仍回天乏術，在23日晚上8時45分宣告重傷不治。

據新加坡媒體報導，國防部長黃永宏表示，馮偉衷在第3次手術後情況不見好晚，轉入加護病房後，只能靠機器維持心肺腎臟功能，當晚離世。曾經和馮偉衷合作過的葉全真聽聞噩耗後，不捨地在臉書發文悼念：「天使，謝謝你來走了一遭，留下了屬於真善與美的樣貌，你曾說過，去的國家不多，帶著你的微笑，展開你的翅膀，翱翔吧！」

▲▼馮偉衷。（圖／翻攝自馮偉衷、胡佳琪臉書）

▲胡佳琪放上和馮偉衷的合照約定下輩子一定要做夫妻。（圖／翻攝自胡佳琪臉書）

隨著馮偉衷的離世，他的女友隨之曝光，是同公司的女藝人胡佳琪，兩人原本打算在結婚後才公開戀情，卻因為這場意外，讓攜手共度一輩子的心願落空，胡佳琪在臉書發文，「我們來生一定要當夫妻。」一字一句讓人鼻酸。

胡佳琪臉書全文：

至我最親愛的你，
8月24號，是你的生日，
1月4號，是我們一個特別的日子，
1月24號，你一句話也沒交代 就離開了我，
只留下你冷清清、硬邦邦的手。
為什麼？那麼巧我最愛的號碼是4號。
為什麼？你毫不留情的丟下我一個。
為什麼？你捨得離開這世界。
為什麼？你要這樣對我。
這一生沒有福氣當你的妻子，
我們來生一定要當夫妻。
我愛你，我真的很愛很愛你。
謝謝你這幾年來的照顧。 
永遠都著愛你，請你一路走好，
多多發夢來找我，懂嗎？
還有，我這一輩子還是不會原諒你的。
You'll always be a part of me, my man.
我們來生見， till death do us apart baby boy.
 

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