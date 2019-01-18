謝忻尾牙「全身4段式鏤空」！　37年首露腰…網驚：太誇張了

記者潘慧中／綜合報導

謝忻反應快、口條流利，吸引不少工作邀約找上門，近來適逢尾牙季，她受邀擔任主持人，破尺度挑戰性感服裝現身，「活了30幾年第一次露腰！」鏡頭拉遠才發現，從頭到腳共有4段式鏤空，讓人難以挪開目光。

▲▼謝忻尾牙服裝別具巧思。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團）



照片中，可以看到謝忻紮起長髮、戴上誇張耳環相當吸睛，身穿全黑連身服，胸前大U挖空露出白皙的肩頸線條，腰際圓點透膚布料透出水蛇腰，目光往下移，大腿根部以下有三段鏤空布料，展現若隱若現的性感，蓬蓬褲襬別具設計巧思。

▲謝忻透露這是37年首次公開露腰。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團）



格外引起討論的是，謝忻透露這是37年來第一次露腰，否則她平常穿衣保守，造型多是包緊緊，「地。瓜。真。有。效。」為了美美亮相，她事前似乎花了不少心力控管飲食，讓人窺見女明星的難為之處，網友看了她這身打扮也驚嘆：「誇張系女子」、「主持人好辣」、「好像要跳佛朗明哥舞蹈。」

▲▼謝忻身材其實很有料。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團）



事實上，謝忻一度胖到快60公斤，後來靠3招瘦回4字頭。首先，她早餐必吃香蕉、番茄和無糖豆漿，進食主要以清湯、燙青菜、五穀飯和肉為主，運動方面則是以游泳為主，如果有更多時間的話，她會加碼跑步1小時。

謝忻臉書全文：

尾牙女紙與白色背板。

活了30幾年第一次露腰/

地。瓜。真。有。效。

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