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結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

記者潘慧中／綜合報導

白家綺和小5歲的吳東諺祕戀2年半後，小倆口去年10月閃電宣布結婚，如今已經懷孕快滿6個月，沒想到，她18日突然在社群網站寫下：「結婚才3個月……老公就和我分房睡。」哭哭臉的表情符號引來大批粉絲關心。

▲▼白家綺結婚3個月「分房睡」！（圖／翻攝自Facebook／白家綺、吳東諺 Josh Wu）

▲白家綺和吳東諺結婚3個多月。（圖／翻攝自Facebook／白家綺、吳東諺 Josh Wu）

白家綺難過表示，吳東諺最近不但和她分房睡，在家也不太和她說話，「每天都離我遠遠的。」最後娓娓道出原因，原來老公不久前染上A型流感，對方擔心會傳染給她、傷到母體才會做出這樣的舉動。

▲▼白家綺結婚3個月「分房睡」！（圖／翻攝自Facebook／白家綺、吳東諺 Josh Wu）

▲▼吳東諺得流感，只好忍痛和白家綺分房睡。（圖／翻攝自Facebook／白家綺、吳東諺 Josh Wu）

▲▼白家綺結婚3個月「分房睡」！（圖／翻攝自Facebook／白家綺、吳東諺 Josh Wu）

吳東諺透露是在拍戲的時候不小心感染到流感，怕傳染給白家綺和兒子，他連忙搬到客房住，除了自己希望盡快康復重回工作崗位，老婆也心疼地要他趕快好起來：「人家想抱抱啦！」濃情蜜意藏都藏不住。

▲▼白家綺結婚3個月「分房睡」！（圖／翻攝自Facebook／白家綺、吳東諺 Josh Wu）

▲▼白家綺、吳東諺婚後常分享家庭生活。（圖／翻攝自Facebook／白家綺、吳東諺 Josh Wu）

▲▼白家綺結婚3個月「分房睡」！（圖／翻攝自Facebook／白家綺、吳東諺 Josh Wu）

吳東諺婚後自動「上繳」存摺跟提款卡給白家，雖然裡面還存不到100萬元，但他態度坦然，26歲之前在喬傑立並沒有賺什麼錢，靠著打工當游泳教練過活，直到進民視之後才有辦法存到一點錢，不過無論外界怎麼想，他都想成為老婆的依靠，「雖然我知道全世界都覺得她賺得比我多，我還是堅持出錢。」

▲吳東諺婚後自動將存摺和提款卡全給了白家綺。（圖／資料照／鳳凰藝能）

事實上，白家綺10多年前離婚，育有2個女兒，更背下龐大債務，進演藝圈是為了還千萬債，她曾落淚說：「我是一個對愛情失去信心的人。」一開始並不接受吳東諺的追求，但男方仍苦追她半年，最後把她的名字刺在手上表達決心，才終於打動她的芳心。

白家綺臉書全文：

結婚才三個月⋯⋯
老公就和我分房睡
在家裡也不太和我說話
每天都離我遠遠的
就怕把A型流感傳染給我！
大家要注意身體健康～
不要感冒了⋯⋯
也希望老公吳東諺 Josh Wu
趕快好起來～人家想抱抱啦

吳東諺臉書全文：

我們結婚三個月就分房睡了⋯⋯⋯
因為在拍戲時被傳染了流感⋯⋯
非常怕自己又傳染給老婆和兒子⋯⋯
只好先搬到客房住了⋯⋯
希望我能趕快康復回到工作崗位⋯⋯
真的是只有感冒關得住我⋯⋯⋯
白家綺

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