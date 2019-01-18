ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

尾牙唱一半…歌手「被消音」冏爆！　丫頭「2招破尷尬」網服了

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，活潑敬業的螢幕形象深植人心，吸引不少工作邀約找上門，她近日透露有次主持尾牙時，台上歌手的麥克風無預警壞掉，突發狀況可說是在考驗主持人的功力，只見她幽默化解窘況，不慌亂的反應令人讚賞。

▲▼尾牙唱一半…歌手「被消音」冏爆（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲丫頭主持尾牙時，曾遇過歌手「被消音」的窘況。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

丫頭在《綜藝大熱門》分享過往主持尾牙的經驗，她表示麥克風真的是舞台上最重要的東西，更不用說歌手的麥克風突然沒聲音有多可怕，她有次主持尾牙時，便曾遇到這種情形，伴奏繼續放但麥克風無預警故障，現場頓時陷入尷尬。

▲▼尾牙唱一半…歌手「被消音」冏爆（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲丫頭連忙上台化解尷尬。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

對此，丫頭當下立刻叫音控卡歌，緊急上台緩頰：「不好意思～因為你唱得太好聽，所以我就忍不住切歌，可不可以請你再唱一次？」把握聊天空檔，她麻煩音控處理好麥克風問題，在這過程中，她先把自己的麥克風給該歌手說話。

▲▼尾牙唱一半…歌手「被消音」冏爆（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲丫頭再使出一招請歌手再唱一次。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

確定問題處理完畢，丫頭用另一招繞回主題，「我記得你這首歌在KTV編號是XXXX，再點一次哦！然後就幫他再下一次歌。」成功挽救現場的尷尬氣氛，並且讓尾牙節目順利進行到下個階段。

▲▼尾牙唱一半…歌手「被消音」冏爆（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲丫頭應變能力很強。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲約從41：48分開始。（影／取自YouTube／我愛大熱門）

推薦閱讀

許瑋甯鏡頭往下「掉出來」全網驚嘆！　HD高清片看光雙峰弧線

梧桐妹10年前後「差超多」！　對比照曝光…網驚：以為咘咘長大了

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

周杰倫重回5年前約會路牌！　3招「花式獨寵昆凌」：結婚周年快樂

2個月前才說想婚…大元試婚紗被拍！　員工驚問：真要結婚了嗎

謝忻尾牙「全身4段式鏤空」！　37年首露腰…網驚：太誇張了

熊熊只整牙變超美！　10年前對比照差很大

小小瑜老公「持續14天」幫洗頭吹髮！　網羨慕：嫁對人了

隋棠：生小孩會上癮！　「3年連3胎」產後1個月吐心聲

Tony帶兒去美國…隋棠送機不捨！　Max一轉身網笑了：媽媽的擔心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Tony帶兒去美國…隋棠送機不捨！　Max一轉身網笑了：媽媽的擔心

賀一航兒大街被砍殺12刀！　醫院「兩度病危通知」：第一次看到爸爸哭

館長合照「正妹女警」網暴動！　秒變比例尺：手臂和她頭圍一樣粗

蕭敬騰撩到理科太太！　她全程露少女甜笑…網看傻：面癱症一秒痊癒

王嘉爾鞠躬10次道歉！　親認「毀約內幕」：非常非常對不起

《以團之名》唱iKON夯曲「7人全體走音」　Selina傻眼給最低分！

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

人妻被逼做20次試管「卵子都沒了」！醫不忍　男方家冷回：反正我們有錢

勝利向YG社長道歉！私訊認錯：我會處理爭議　粉絲看對話怒了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

丫頭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 解婕翎可以好好愛了嗎！KID、熊熊RUN新聞一起好好愛寵物
  2. 鳴影品／第一次拍網劇，拍到被金馬影帝欣賞
  3. 防彈RM「下面涼涼」低頭看拉鍊開了！　轉身一個MOVE秒解放送事故
  4. Ella浴室撲上張軒睿大胸肌！大玩「老哏」姊弟戀甜到爆笑
  5. 摩根費里曼繼孫女被刺25刀喪命　兇殘男友入獄20年
  6. 結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話
  7. 他沙啞3年「聲帶一片花海」！　冒出一顆顆小肉球…醫傻眼：喉嚨長菜花
  8. 《聲林》總決賽倒數！「雙李」將面臨最殘酷的挑戰
  9. 尾牙唱一半…歌手「被消音」冏爆！　丫頭「2招破尷尬」網服了
  10. 什麼遊戲都可以拍真人版！　《大富翁》要登上大銀幕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366