尾牙唱一半…歌手「被消音」冏爆！　丫頭「2招破尷尬」網服了

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，活潑敬業的螢幕形象深植人心，吸引不少工作邀約找上門，她近日透露有次主持尾牙時，台上歌手的麥克風無預警壞掉，突發狀況可說是在考驗主持人的功力，只見她幽默化解窘況，不慌亂的反應令人讚賞。

▲丫頭主持尾牙時，曾遇過歌手「被消音」的窘況。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）



丫頭在《綜藝大熱門》分享過往主持尾牙的經驗，她表示麥克風真的是舞台上最重要的東西，更不用說歌手的麥克風突然沒聲音有多可怕，她有次主持尾牙時，便曾遇到這種情形，伴奏繼續放但麥克風無預警故障，現場頓時陷入尷尬。

▲丫頭連忙上台化解尷尬。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）



對此，丫頭當下立刻叫音控卡歌，緊急上台緩頰：「不好意思～因為你唱得太好聽，所以我就忍不住切歌，可不可以請你再唱一次？」把握聊天空檔，她麻煩音控處理好麥克風問題，在這過程中，她先把自己的麥克風給該歌手說話。

▲丫頭再使出一招請歌手再唱一次。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）



確定問題處理完畢，丫頭用另一招繞回主題，「我記得你這首歌在KTV編號是XXXX，再點一次哦！然後就幫他再下一次歌。」成功挽救現場的尷尬氣氛，並且讓尾牙節目順利進行到下個階段。

▲丫頭應變能力很強。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



▲約從41：48分開始。（影／取自YouTube／我愛大熱門）