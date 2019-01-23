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劉冠廷「忘記穿安全褲」　林明禎一吹他裙子⋯全部看光

記者許逸群／台北報導

《瘋狂電視台瘋電影》主要演員歐漢聲、林明禎和劉冠廷日前上《趣你的娛樂》。劉冠廷在電影說有一幕扮成瑪麗蓮夢露，歐漢聲笑說：「因為他不知道裡面可以穿安全褲，他裙子下面就直接穿高衩的，我跟明禎在旁邊趴地上拿鼓風機幫他吹裙子飄起來，裙子飛起來他還沒有用手遮之前那個瞬間，很健康！」

▲歐漢聲、林明禎和劉冠廷。（圖／趣你的娛樂提供）

▲劉冠廷、林明禎和歐漢聲分享拍攝趣事。（圖／趣你的娛樂提供）

劉冠廷「風春外洩」，兩位主持人難以置信地問林明禎有沒有把眼睛撇開，歐漢聲笑說：「她笑翻了好不好，笑到都流眼淚了！」林明禎笑說，那畫面印象太深刻，讓海芬忍不住問：「太扯了，劉冠廷所以你現在尺度變這麼大？」劉冠廷連忙說解釋：「沒有啦，我還是有遮一下，可能夾得不夠緊！」

林明禎在台灣第一部電影就擔綱女主角，坦言壓力超大，幸運的是導演給很多空間發揮，還配合她的馬來西亞腔把角色改成馬來西亞人。歐漢聲說，有被林明禎一句馬來腔嚇到，原來是馬來西亞華語意指糟糕了的常用口語「夠力了（ㄌㄧㄠˇ）」，害歐漢聲一驚「為什麼一見面就問候媽媽啊」。

▲歐漢聲、林明禎和劉冠廷。（圖／趣你的娛樂提供）

▲歐漢聲、林明禎和劉冠廷為賀歲片宣傳。（圖／趣你的娛樂提供）

林明禎和歐漢聲剛開始很不熟的狀態第一場就拍感情戲。不過林明禎私下是小男生個性，穿褲子坐下習慣腳打很開，歐漢聲笑說：「有一場戲兩人對坐互看，林明禎腳打很開，我就被迫腳要撐更開，像扎馬步跟她談戀愛，因為鏡頭只拍上半身，上半身真摯的跟她談情說愛，下半身其實撐著馬步狀態。」

在節目中玩遊戲的環節，來賓每人抽題選擇答題講真心話或是喝一杯苦茶，林明禎抽到「曾在訪問中說過的謊言」，歐漢聲建議她答體重，但林明禎想一下害羞笑答：「三圍，我有多加，公司說我要講這樣的數字、Cup，可是我根本沒有！」

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瘋狂電視台瘋電影, 歐漢聲, 林明禎, 劉冠廷

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