孟耿如在東京排隊買東西　黃子佼「驚喜飛過去」逼哭她

記者許逸群／台北報導

「最資深的新人歌手」黃子佼（佼佼）日前上《趣你的娛樂》宣傳新專輯《Live&Life》，他也在節目中分享與女友孟耿如的甜蜜故事。他透露，曾因兩人相處時間太少，請當時在東京拍戲的孟耿如去幫他買東西，結果他立即搭飛機從台北趕到現場，送給女友一個大驚喜！

▲黃子佼與孟耿如感情相當好。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

提到「對孟耿如做過最浪漫的事」，黃子佼大方分享，孟耿如之前在日本拍電影，兩人都很思念對方，但他也因工作繁忙，用心計畫了一場驚喜的約會。他挑了個孟耿如拍戲的休假日，騙她說原宿有個快閃店要賣限量玩具，拜託她去幫忙排隊買。

孟耿如答應後，黃子佼立刻從台北趕搭飛機到東京，還一直透過訊息掌控孟耿如狀況，就連對方行程都控管仔細：「快2點囉，妳不要太晚去喔，會被搶完！」結果到了排公仔時間，黃子佼驚喜現身，突來的驚喜讓孟耿如當場感動掉淚。

結束當天的約會後，黃子佼隔天一早又飛回台灣工作。他說：「我覺得談戀愛不管幾年，都要常常維繫這種互動。」至於結婚，他則說：「不是幾歲就一定要結婚，而是遇到一個一輩子不會離婚的人才結婚，所以大家別催，時間到了你放心，我牡羊座的，我想做的時候我就會做了，謝謝大家的著急。」

▲黃子佼與節目主持人黃鴻升、海芬。（圖／趣你的娛樂提供）

說起出唱片，黃子佼說節目主持人黃鴻升算大前輩，聽到黃鴻升已發過5張個人專輯，他立刻鞠躬致意甚至要跪下，嚇得黃鴻升腳軟喊「佼哥不要這樣」，迅速跪地接著躺下翻滾。黃子佼笑說：「我只是綁鞋帶啦！我真的該跪，所有人都是我的前輩，我真的很緊張。」

▲海芬送給黃子佼一幅畫作。（圖／趣你的娛樂提供）

海芬笑說知道黃子佼要來上節目，不但早早把戲推掉、還準備了禮物，黃子佼一聽做勢要跪說：「這我也要綁個鞋帶了！」海芬送上一幅畫作，上頭是愛犬元氣小時候剛開始和黃子佼一起上節目的模樣，傳神畫工令黃子佼心喜讚嘆說：「這真的是走心了，無價之寶！」