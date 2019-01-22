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鄭惠中被起底「義警歌手→艷星」　周遊爆：當年有人推薦她演戲

記者林奕如／台北報導

文化部長鄧麗君出席關懷演藝人員春節餐會，沒想到被資深藝人鄭惠中賞巴掌，她表情錯愕：「怎麼可以這樣。」打人的鄭惠中被起底，曾是中視簽約女歌手，白天則是義警，晚上則去各大飯店唱歌，1982年她決定改變形象，拍攝性感火辣裸半胸寫真照，變成豔星路線，周遊（阿姑）就透露，當年作戲時有人推薦她演出，但最後破局。

▲▼108年關懷演藝人員春節餐會 周遊 李朝永 文化部長鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周遊、李朝永出席餐會，和文化部長鄭麗君合照。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭惠中30多年前是中視簽約的女歌星，每天晚上會在國賓等各大飯店駐唱，白天時間較為空閒，她加入了女義警隊，處理行政勤務，1982年她決定改變形象，改為性感豔星，當時大尺度拍攝裸半胸寫真照，她當年接受《TV電視綜合週刊》）訪問時，表示：「我發現，『義警』這頂大帽子真是把我給壓死了！以前，為了遷就這個端正的形象，我在舞台上唱歌，不敢有一點暴露的裝扮。現在，我想通了，無論你怎麼做，好就是好，壞就是壞，外在形象只不過是表現的手法之一罷了。」

▲鄭惠中被起底。（圖／翻攝露天拍賣）

▲鄭惠中演藝事業被起底。（圖／翻攝露天拍賣）

但沒想到一場車禍，斷了她演藝夢，她原本不便行走坐在輪椅，但經過復健之後，可以用柺杖行走，之後加入義消行列，2006年馬英九就任台北市長時，還曾頒發給她義消楷模。

▲▼鄭惠中道歉記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭惠中道歉記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭惠中打文化部長鄭麗君一巴掌，周遊（阿姑）和老公李朝永當時也在主桌，《ETtoday星光雲》致電阿姑，她回憶：「我們當時在跟別人敬酒，沒有看到，事後才知道這件事，但打人就是不對，更何況部長才宣布很多政策利多，大家都很高興。」

▲文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中呼巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中呼巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

阿姑也說，當年她在中視作戲，有人推薦鄭惠中來演戲，但沒有適合的角色，因此沒有合作，「我常在中視活動看到她，大型活動、老人會她都有來，這場合看到她也覺得正常，但沒想到她今天會打人。」

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鄧麗君, 鄭惠中, 周遊, 阿姑, 陳松勇

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