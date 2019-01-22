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趙小僑甜牽15歲帥兒像情侶！「擁抱＋親臉頰」母子超親密

記者林奕如／台北報導

趙小僑和劉亮佐愛情長跑多年，她把劉子銓（銓銓）視如已出，在外面逛街會牽手、親臉頰，也常常擁抱，十足美式作風，母子無話不談，兩人相處還被旁人說是「情侶」一樣。被問是否常拋下老公劉亮佐，一旁劉亮佐吃醋笑說：「常常這樣。」

▲▼ 劉亮佐趙小僑劉子銓一家三口，出席第二屆兩岸劇本創投平台 。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 劉亮佐、趙小僑、劉子銓一家三口出席第二屆兩岸劇本創投平台 。（圖／記者湯興漢攝）

趙小僑、兒子劉子銓以及好友黃嘉千、唐從聖、屈中恆、竇智孔22日出席第二屆兩岸劇本創投平台，力挺老公劉亮佐。趙小僑和銓銓全程黏TT，更一起牽手走到台前，母子感情相當好，她和兒子無話不談，私底下也是嚴格虎母，受訪時更提醒兒子要坐挺，這樣鏡頭拍起來才好看。

▲劉亮佐14歲帥兒出道！趙小僑帶扇子陪同。（圖／資料照/經紀人提供）

▲劉亮佐15歲帥兒也有意走演藝圈。（圖／資料照／經紀人提供）

15歲帥兒劉子銓有意往演藝圈發展，拍完《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》，之後拍電影《無聲練習曲》（暫定），他角色是聾啞比手語，爸媽劉亮佐和趙小僑各當助理，劉亮佐不習慣熬夜，每到晚上11點到凌晨2點間，都會在片場睡到打呼，不過拍戲會先暫緩，劉亮佐希望兒子還是以學業為主，順序不能換。

▲趙小僑記錄兒子開學第一天，引起許多討論。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）

▲趙小僑把銓銓視如己出。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）

 第二屆兩岸劇本創投平台，於2018年7月開始，經過三個階段，讓500字的創意故事，漸漸成形為完整的劇本作品。平台陸續從近200件作品中，將選拔出今年的獲獎作品。獲選者除了可獲得30萬元的簽約金外，也將由兩岸戲劇公司投資進行製作與巡演計畫，期待透過劇本原創創意與專業戲劇製作，深化兩岸戲劇產業的共享合作。

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