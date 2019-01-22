屈中恆醉酒爆「體外OO」意外懷老四　趙小僑求孕羨慕：厲害吧

記者林奕如／台北報導

屈中恆22日出席第二屆兩岸劇本創投平台，他和劉亮佐、趙小僑夫妻都熟識，被問有沒有生小孩秘方，趙小僑透露Vicky（屈中恆老婆）有描述細節，還要兒子劉子銓捂耳朵，兒童不宜，屈中恆紅酒下肚，坦率笑說：「就體外嘛，就太晚體外，眷戀嘛。」趙小僑羨慕直呼：「還可以懷孕，厲害吧。」劉亮佐更說：「簡直離譜到極點。」

▲屈中恆家有4千金。（圖／屈中恆臉書）

屈中恆和Vicky四胎都生女兒，他透露上周開玩笑問老婆，「如果妳現在知道我們接下來懷的是男孩，妳願不願意再懷」，Vicky馬上回說：「你神經病，不要。」他說，只是開玩笑，現在4個女兒分別為16歲、14歲、12歲、5歲，家有四千金十分滿足，他回想起入行第一部戲就是演華視《四千金》，簡直是預言一樣。

▲劉子銓、趙小僑、唐從聖、黃嘉千、屈中恆、竇智孔、劉亮佐出席第二屆兩岸劇本創投平台 。（圖／記者湯興漢攝）

屈中恆分享生小孩秘訣給劉亮佐和趙小僑夫婦，他說：「如果硬要小孩，反而不會成功，就是要放輕鬆，兩個人很開心的狀態下，會比較容易。」趙小僑結婚之後求子，羨慕屈中恆老婆受孕好容易，她說，18號好不容易回台，但親戚（大姨媽）也來了，之後又要回大陸拍戲了。