當眾「啪」打鄭麗君一巴掌　康凱爆氣鄭惠中：她不要臉

記者林奕如／台北報導

文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節聚會，正在問候陳松勇時，突然被一名資深女藝人鄭惠中賞巴掌，「啪」好大一聲，全場大錯愕。演藝工會理事長康凱接受《ETtoday星光雲》電訪表示，他當下在敬酒沒看到，但對此女作法不能接受，他怒說：「她不要臉，什麼咖！」

▲資深藝人鄭惠中動手打文化部長鄭麗君巴掌。（圖／記者屠惠剛翻攝）

康凱一聽到記者詢問，怒氣未消：「動手打人，這樣會讓外界覺得演藝工會藝人都是這樣，這樣觀感很不好，個人行為影響團體，非常丟臉，她不能這樣做，真的不可原諒，她誰呢，這種叫惡習，她到底想代表誰，妳是因為媒體在場，所以想上新聞，莫名其妙。」

▲文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中呼巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）



康凱表示，鄭惠中早先是演藝公會成員，已經離開2年了，現在是基金會成員，但下一次董事會，他一定第一個就提議除籍，「這種暴力不能存在，太無聊太過分，這是做人基本禮貌。」他也氣說，她根本沒有作品，就是特約演員，算什麼咖。

▲文化部長鄭麗君出席關懷餐會。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，鄭惠中（原名鄭心儀）30多前是中視簽約女歌星，白天加入義警行列，跑完勤務，晚上就到各大飯店駐唱，還拍過兩組性感火辣寫真照，但一場嚴重車禍，醒來後發現下半身沒知覺，積極復健後靠枴杖出門，之後也轉往消防局幫忙當義消，2006年還受過台北市長馬英九義消楷模表揚。

▲康凱爆氣鄭惠中動手打人。（圖／資料照／記者李毓康攝）

鄭惠中打完文化部長鄭麗君隨後出面受訪：「我只是賞她一巴掌而已，因為她推動廢除中正紀念堂，對很多人來講、對愛中華民國的人來講，都該賞她一巴掌！」