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第一個拿到台灣身份證烏克蘭人！瑞莎來台發展10年：這是我的家

記者林奕如／台北報導

瑞莎在2019年1月23日居留期滿5年，終於符合身分證申請資格，可以領到身分證，並入籍到先生和女兒的戶口中，瑞莎開心地說：「終於可以正式成為一家人了。台灣讓我感覺自在、開心、舒服，有家的感覺，會想住下來，尤其是在結婚生子及家人陸續移居過來之後，台灣已經是我的家了。」

▲瑞莎 。（圖／潮旅提供）

▲瑞莎終於有申請身份證資格。（圖／潮旅提供）

這幾年，瑞莎只持有居留證，出國受到很大限制，因而放棄了不少工作邀約。她說，拿到身分證之後，就會是人生和事業的一個重新啟動，之前所預作的事業布局會逐漸付諸行動，「尤其，現在有女兒看著我，我必須要作她的好榜樣，在工作上更加把勁，好好努力。」

▲瑞莎 。（圖／潮旅提供）

▲瑞莎透露和老公是在泰國定情。（圖／潮旅提供）

其實瑞莎領身份證一波三折，內政部表示原定於1月23日即可領取身份證，但瑞莎求證戶政事務所，必需先申請定居證之後，才能再申請身份證，讓原本滿心期待的她有點失望，她表示雖然時間又再次延後了，但仍期待自己成為第一個拿到台灣身份證的烏克蘭人，也希望讓之後想取得身份證的烏克蘭人，可以因為她的堅持，讓之後的申請流程可以更簡潔及順利。

▲瑞莎 。（圖／潮旅提供）

▲瑞莎擔任雜誌封面人物。（圖／潮旅提供）

瑞莎來台發展10年，再登雜誌封面，為了拍攝《Ciao潮旅》雜誌2019年1、2月合刊號封面，飛往泰國曼谷和清邁取景，「清邁，是一生一定要來一次的地方，有很多的古文化，很有古典美，而且清邁人安靜又和善，整體而言，是一個非常舒適的城鎮。」走進泰北的古城、古寺裡，迷戀歷史況味的瑞莎細細領略著古老文化所傳遞的經典美學。

泰國，對於瑞莎而言，還多了一層浪漫的意義。「我和Mike就是在喀比定情的。」她開心地說，「我和他認識之後沒多久，剛好朋友約我們一起去喀比，結果5天下來，在要回台灣之前，我們已經彼此許諾對方：要永遠在一起了（forever together）。」

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