謝盈萱秒被黑道男鬼上身　氣場強大狂飆「拎北」噴演技

記者林奕如／台北報導

金馬影后謝盈萱在公視《魂囚西門》飾演一位在珠寶店工作的氣質店長，在西門町巷弄撞見被殺的黑道弟兄沈金發（藍葦華 飾），從此被靈魂附身。有一場戲她被貴太太誤會搶老公，上一刻還委屈喊清白，下一秒鬼上身，不但狂巴貴婦的頭，還狂飆「對拎北（台語）動手動腳！是沒看過壞人是不。」氣場強大震撼人心。

▲謝盈萱一秒鬼上身，氣勢強大。（圖／公視提供）

謝盈萱被鬼上身之後，讓她的生活變得顛三倒四，一覺醒來，會發現自己被拷在警察局，堪比電影《醉後大丈夫》情節，十分荒誕。她也透露，要從她的角色轉換到黑道男鬼的角色，是一次跨度很大的表演，對著迷表演的她覺得是很有趣的挑戰。

▲謝盈萱鬼上身之後，讓她的生活變得顛三倒四。（圖／公視提供）

謝盈萱也說，沈金發是一位非常暴力、極度不通情達理的角色，劇中還會脫下高跟鞋砸珠寶店的安全玻璃，「七逃囡仔（台語，混黑道）會做的事，他都做了」。她表示，為了詮釋這樣草莽的「靈魂」，除了苦練閩南語，更花了大量時間將藍葦華過去的影像作品都看過，也特別感謝藍葦華義氣相挺幫他改劇本，將台詞一句一句順成他的口吻，同時不斷地跟導演來回的討論，才促成這次的表演。

《魂囚西門》是4K原創影集，改編自作家九色夫同名小說，由謝庭菡執導，蕭敬騰、郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱、喜翔、藍葦華領銜主演。故事描述心理師魏松言（蕭敬騰）從美國歸來西門町執業，卻意外連連見鬼，從此開啟他為鬼魂做心理諮商的旅程。2月16日起每週六晚間9點，將在公視首播。