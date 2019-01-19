ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫安佐2.5hr逛動漫展變「可愛動物區」　年輕粉搶合照讚他做自己

記者林奕如／台北報導

孫安佐由黑轉紅，現變成Youtuber經營頻道，他19日中午現身動漫展，吸引大批媒體，他一度怒嗆：「再這樣不逛了。」但之後陷入動漫世界，排隊進入兩家出版社攤子逛，不少人認出他，拿出手機搶拍、湊上前合照，全程約2.5小時，他所到之處，直接變成「行走可愛動物區」。

孫安佐現身動漫節 身穿宅衣粉絲搶合拍。（圖／記者周之鼎攝）

孫安佐現身動漫節 身穿宅衣粉絲搶合拍。（圖／記者周之鼎攝）

▲孫安佐現身動漫節，引起不少關注。（圖／記者周之鼎攝）

孫安佐預告19日要去動漫展，更高姿態在網路回網友：「關於明天的漫展，我是想要好好享受的，我真的很不想被媒體包圍，我也不想理他們，謝謝各位支持，明天漫展見。」不過展覽是公共場地，加上人潮眾多，他一現身馬上引起關注，表示回答媒體3個問題，透露現在休息，接下來要攻讀營養學，也有可能去海外讀書，被問媽媽狄鶯，隨即翻白眼走人。

▲▼孫安佐現身動漫展。（圖／記者樓婉玲攝）

▲孫安佐現身動漫展。（圖／記者樓婉玲攝）

孫安佐在美入獄時，第一次法院開庭，露面向媒體喊：「我想看動漫。」他也曾說每天至少花6小時看動漫，今身上穿的是《DARLING IN THE FRANXX》最愛女主角「02」的肖像，現場更宣示主權：「02我婆。」被問到你是她男友，他開心嘿嘿笑，回答：「我也希望。」他更大聲對鏡頭告白：「02我愛你，好這樣厲不厲害，可以了吧。」

▲孫安佐現身動漫展 。（圖／記者林奕如攝）

▲孫安佐熱到脫外套，身穿最愛女主角「02」肖像T恤 。（圖／記者林奕如攝）

孫安佐所到之處，不少民眾都驚呼：「安佐耶。」紛紛拿出手機拍照，有不少人上前要求合照，他擁抱、自拍以及握手都來者不拒，街訪一位興奮找孫安佐合照的A男高中生，他表示：「我家就在附近，看到媒體報導，就衝過來找他。」想要合照原因，他說：「我覺得他（孫安佐）年紀跟我相仿，經歷這麼多事，但還是做自己。」

▲孫安佐逛動漫展。（圖／記者林奕如攝）

▲不少粉絲上前搶合照，孫安佐來者不拒 。（圖／記者林奕如攝）

還有一位女粉絲跟朋友一直緊貼孫安佐，陪逛半圈動漫展，女粉絲表示：「是從他（孫安佐）開始拍片之後對他改觀，覺得他滿不錯。」她原本是明天要來動漫展，但知道孫安佐今要來，所以改成今天，結果真的遇到了。

孫安佐現身公眾場合引起關注，被問到會不會考慮不公開行程，他思考一下，表示：「應該還是會公開，走在路上我都不戴口罩。」是否會簽入經紀公司，他跳針否認，至少說了5次以上：「不會。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

林依晨高燒被張彬彬「霸氣背環抱」　動心告白：我好喜歡你

孫安佐一聽到「槍」變臉　起身走人忘了拿背包：好糗

孫安佐「招牌戰服」逛動漫展　被問媽狄鶯「翻白眼走人」

謝盈萱秒被黑道男鬼上身　氣場強大狂飆「拎北」噴演技

理科太太超短熱褲好辣　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

楊晴餵羅平吃金幣「CP太真實」　他站一旁被撒狗糧：現在沒在拍戲

廖峻天冷下雨趕拍《女力》　一回到家「突中風」火速送醫

孫安佐熱到脫衣秀猛肌　逛動漫展大聲告白「我愛02」

楚宣《大時代》被黑衣人強暴　擠在小廁所撞到全身黑青

禾浩辰玩快艇衝浪脫了！「兇猛胸肌+冰塊盒腹肌」讓人流口水

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

李光洙交代照顧她！　金鍾國霸氣護李善彬：別緊張，我在

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

醜妹10年後神進化！「白嫩渾圓照」曝光　晃暈1.2萬人…同學崩潰：後悔沒追她

隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

二伯10年前「39kg少女照」曝光！　蔡阿嘎一看驚呼…網笑：要睡陽台了

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

吳尊16歲愛上初戀的她23年！　霸氣深吻愛妻「承諾補辦婚禮」：分秒離不開她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 劉亦菲躺床「曖昧視角」自拍　睡衣照曝光…網友暴動了！
  2. 孫安佐2.5hr逛動漫展變「可愛動物區」　年輕粉搶合照讚他做自己
  3. 劉德華申請補辦失敗了！　賠償天價曝光…搶下跨年場的是他
  4. Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲
  5. 蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光
  6. Gail翻譯上台…觀眾狂拱：唱一句！　她一開口「直播人數衝到高峰」
  7. BY2妹Yumi首曝「遭色狼侵犯」過程！　男按摩師伸手猥褻…報案單外流
  8. Gail壓軸「連4首中文歌」　2萬3千人鎖定直播看她
  9. 天冷吃火鍋…抬頭一看「男神找位子」　女客人「嘴巴變這樣」網：太真實了！
  10. 台粉應援有淚點！MC、翻譯哭慘　李聖經淚崩：抱歉來太晚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366