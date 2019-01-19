孫安佐2.5hr逛動漫展變「可愛動物區」　年輕粉搶合照讚他做自己

記者林奕如／台北報導

孫安佐由黑轉紅，現變成Youtuber經營頻道，他19日中午現身動漫展，吸引大批媒體，他一度怒嗆：「再這樣不逛了。」但之後陷入動漫世界，排隊進入兩家出版社攤子逛，不少人認出他，拿出手機搶拍、湊上前合照，全程約2.5小時，他所到之處，直接變成「行走可愛動物區」。

▲孫安佐現身動漫節，引起不少關注。（圖／記者周之鼎攝）



孫安佐預告19日要去動漫展，更高姿態在網路回網友：「關於明天的漫展，我是想要好好享受的，我真的很不想被媒體包圍，我也不想理他們，謝謝各位支持，明天漫展見。」不過展覽是公共場地，加上人潮眾多，他一現身馬上引起關注，表示回答媒體3個問題，透露現在休息，接下來要攻讀營養學，也有可能去海外讀書，被問媽媽狄鶯，隨即翻白眼走人。

▲孫安佐現身動漫展。（圖／記者樓婉玲攝）

孫安佐在美入獄時，第一次法院開庭，露面向媒體喊：「我想看動漫。」他也曾說每天至少花6小時看動漫，今身上穿的是《DARLING IN THE FRANXX》最愛女主角「02」的肖像，現場更宣示主權：「02我婆。」被問到你是她男友，他開心嘿嘿笑，回答：「我也希望。」他更大聲對鏡頭告白：「02我愛你，好這樣厲不厲害，可以了吧。」

▲孫安佐熱到脫外套，身穿最愛女主角「02」肖像T恤 。（圖／記者林奕如攝）

孫安佐所到之處，不少民眾都驚呼：「安佐耶。」紛紛拿出手機拍照，有不少人上前要求合照，他擁抱、自拍以及握手都來者不拒，街訪一位興奮找孫安佐合照的A男高中生，他表示：「我家就在附近，看到媒體報導，就衝過來找他。」想要合照原因，他說：「我覺得他（孫安佐）年紀跟我相仿，經歷這麼多事，但還是做自己。」

▲不少粉絲上前搶合照，孫安佐來者不拒 。（圖／記者林奕如攝）

還有一位女粉絲跟朋友一直緊貼孫安佐，陪逛半圈動漫展，女粉絲表示：「是從他（孫安佐）開始拍片之後對他改觀，覺得他滿不錯。」她原本是明天要來動漫展，但知道孫安佐今要來，所以改成今天，結果真的遇到了。

孫安佐現身公眾場合引起關注，被問到會不會考慮不公開行程，他思考一下，表示：「應該還是會公開，走在路上我都不戴口罩。」是否會簽入經紀公司，他跳針否認，至少說了5次以上：「不會。」