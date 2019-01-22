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找孫安佐上《國光》？屈中恆吐「孫鵬回歸主持」時間點

記者林奕如／台北報導

屈中恆22日出席好友劉亮佐創辦第二屆兩岸劇本創投平台，他被問起孫鵬回歸《國光幫幫忙》主持，直言：「最快也要農曆年後。」因為24日最後一次進棚錄影，之後就休假。孫安佐近期當網紅經營頻道，是否有機會上節目，他也說：「願意上節目很好，一起聊聊天。」

▲▼ 劉亮佐趙小僑劉子銓一家三口，出席第二屆兩岸劇本創投平台 。（圖／記者湯興漢攝）

▲唐從聖、黃嘉千、屈中恆、竇智孔出席第二屆兩岸劇本創投平台 。（圖／記者湯興漢攝）

孫鵬為了救獨子孫安佐一夜白髮，停工9個月終於返台，好友屈中恆22日和媒體餐敘後，放鬆喝紅酒受訪，「他（孫鵬）12月份回台時，有用簡訊問候一下。」對於孫安佐當網紅受歡迎，他也說：「樂觀其成，總是好的開始。」自己則是沒看過影片，「我不太會用網路」。但他12歲三女兒對網紅有關注，「她有跟我提過『現在孫安佐很紅，他練得很壯』」就是這樣而已。」

▲▼ 劉亮佐趙小僑劉子銓一家三口，出席第二屆兩岸劇本創投平台 。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉亮佐（最右）創辦第二屆兩岸劇本創投平台 。（圖／記者湯興漢攝）

劉亮佐創辦第二屆兩岸劇本創投平台，老婆趙小僑、兒子劉子銓，以及圈內好友屈中恆、唐從聖、竇智孔力挺出席。平台透過三階段評選，與兩岸製作方筋⽃云文化傳媒有限公司、哲騰（北京）文化傳播有限公司、果陀劇場、劇驕傳播文化有限公司、中國國家話劇院、上海錦輝藝術傳播股份有限公司 、饒曉志戲劇工作室 、新微笑（北京）影視文化傳媒公司共同進行評選，從最初198件500字大綱，經由評委評選出25件作品，進入劇本大綱撰寫，再藉由作品之創意、寫作技巧、製作成本選出7件作品完成完整劇本創作，最終由參與的製作投資方，評估是否購買製作版權。

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