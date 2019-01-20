雷／皓鑭傳首播！吳謹言虐慘10集「逆襲」腹黑女一開掛

記者林奕如／台北報導

吳謹言《延禧攻略》爆紅，新作《皓鑭傳》再度和聶遠合作，19日終於首播，不過她角色慘到極點，先是被陷害私奔，親眼見到母親被丟投井，之後又歷經被賣、撞柱子裝傻、被火燒等過程，最後入宮當女官，讓不少人直呼：「這也太慘了。」

▲▼《皓鑭傳》10集劇情虐慘，吳謹言親眼見母親被丟入井。（圖／翻攝愛奇藝）

該劇半個《延禧》演員都回歸，包括高貴妃(譚卓 飾華陽夫人)與舒妃（李春嬡 飾岫玉），以及李玉公公（劉恩尚 飾趙國丞相趙勝），當然少不了靈魂人物聶遠，這次飾演商人呂不韋，和吳謹言再度有愛情線發展。

▲▼吳謹言角色被呂不韋（聶遠 飾）買下，一步步走入謀權之中。（圖／翻攝愛奇藝）

吳謹言在劇中是御史之女，但身世悲慘，母親原本是元配，但因為家族沒有勢力，被趕為妾侍，吳謹言原本有中意人，但最後被妹妹用計謀搶嫁，她被衛國商人呂不韋（聶遠 飾）買下，從此命運大不同。

▲該劇半個《延禧》班底回歸，備受關注。（圖／愛奇藝台灣站提供）

她10集遭遇慘到底，但決定聽從呂不韋的話，逆襲自己的命運，把自己牽扯進去呂不韋和秦國質子嬴異人（茅子俊 飾）的三角複雜戀，尤其面對呂不韋時不時的霸氣宣示：「打從我買了妳，妳從上到下哪怕是一根頭髮絲，都是我呂不韋所有。」吳謹言將變身腹黑女主角，一路開外掛打擊BOSS。