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楊晴餵羅平吃金幣「CP太真實」　他站一旁被撒狗糧：現在沒在拍戲

記者林奕如／台北報導

楊晴、羅平、陳謙文、尹彥凱、游小白演出TVBS《女兵日記》走紅，續集《女力報到》延續氣勢，19日在板橋大遠百貨舉辦粉絲見面會，數百位粉絲清晨就到現場排隊領號碼牌。走到哪閃到哪的楊晴與羅平，玩遊戲時楊晴親餵羅平吃金幣，在身旁的陳謙文忍不住說：「我們現在沒有在拍戲囉。」

▲《女力報到》粉絲見面會 楊晴、羅平、陳謙文、尹彥凱、游小白。（圖／TVBS提供）

▲楊晴、羅平CP受到歡迎。（圖／TVBS提供）

劇中已同居許久的楊晴與羅平，被主持人問及什麼時候才要結婚？楊晴打趣回說：「那要看羅平什麼時候再向我求第二次婚囉！」羅平秒回：「當然要啊，怎麼能不娶楊晴。」楊晴透露自己嚮往的浪漫婚禮是和心愛的人在草原上辦婚禮，簡單一點的形式，羅平在旁開玩笑說：「那在草原上騎豬，也很浪漫。」

▲《女力報到》粉絲見面會 楊晴、羅平、陳謙文、尹彥凱、游小白。（圖／TVBS提供）

▲粉絲清晨就到現場領號碼牌。（圖／TVBS提供）

現場粉絲很期待陳謙文能和小嫻湊成一對，陳謙文透露已有和小嫻有在研究怎麼接吻，私下也會相約去練國標培養默契，相信會有更浪漫的火花回饋給觀眾。暖男尹彥凱在劇中默默守護生病的黃嫚莉，在現實生活中另一半生病他不會裝不知道，會直接帶對方到醫院積極治療，展現霸氣的一面。

▲《女力報到》粉絲見面會 楊晴、羅平、陳謙文、尹彥凱、游小白。（圖／TVBS提供）

▲《女力報到》粉絲見面會。（圖／TVBS提供）

被主持人虧愛的人不愛你的游小白，其實是戀愛膽小鬼，因為他害怕被拒絕，透露現實生活中碰到喜歡的人也不敢說出口。近期飾演葉素娥爸爸的廖峻，驚傳小中風住院，演員透露在第一時間已表達關心，且希望峻爸身體快快康復。

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楊晴, 羅平, 陳謙文, 尹彥凱, 游小白, 女兵日記, 女力報到

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