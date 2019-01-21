饒舌團拍MV「被警察關切」　反骨：這就是我要的子彈死掛！

▲CHING G SQUAD推出新歌。（圖／公關照）

記者關韶文／台北報導

由高爾宣OSN、ChrisFlow唐仲彣、婁峻碩SHOU、RED芮德所組成的新生代饒舌團體 「CHING G SQUAD」推出最新單曲《COCONUT TREE》，短短不到一週的時間，就在YouTube突破9萬點閱率，他們也宣布單曲將於22日全面數位上線！

「CHING G SQUAD」團名聽起來陌生，不過當中團員婁峻碩、RED早發行過許多單曲，在饒舌圈小有知名度，兩人近期與各自唱片公司的合約才剛結束轉向獨立製作；高爾宣則曾跨刀謝和弦《我不是白馬王子》； ChrisFlow也曾發行過個人單曲，被譽為饒唱鬼才。

▲▼「CHING G SQUAD」由高爾宣OSN、ChrisFlow唐仲彣、婁峻碩SHOU、RED芮德所組成。（圖／公關照）

新單曲《COCONUT TREE》MV前進台東都蘭拍攝，四人與美景交織的詩情畫藝，其中RED更是穿著比基尼露出性感美尻。不過幽默的是，拍攝MV時竟引來警察關切，原來是警察頭一次看到外地人來都蘭拍攝MV，反而開心表示，「非常歡迎，希望新MV能夠將都蘭的美景讓更多人看見。」

▲▼MV中性感畫面引起不少討論。（圖／公關照）

MV推出後，短短不到一週的時間，就在YouTube突破9萬點閱率，網紅「反骨男孩」更用官方帳號留言，「這就是我要的子彈死掛！﻿」新歌將於22日全面數位上線，讓歌迷可以在不同的平台聽見他們的作品。