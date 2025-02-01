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孫生認愛G奶女神「第一天見面就愛愛」！女方想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

記者孟育民／台北報導

網紅孫生過去和林襄、Wendy（林宛璇）都有過一段情，不過異性緣極佳的他，感情世界成謎，去年才遭網友爆出和「微甜女孩」諶多芬有一段情，不過始終未正面回應。在過年期間，孫生終於公開認愛了，證實和多芬已經交往2年，小倆口接受酷炫訪問，不過女方希望能公開甚至結婚，讓孫生壓力極大，最後兩人在鏡頭前都忍不住落淚，罕見公開彼此心裡話。

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲▼ 孫生認愛「G奶女神」多芬。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

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孫生和女友多芬在反骨頻道合體，酷炫問多芬為何會喜歡孫生？她則說：「我也在很懊惱這件事，我們是在交友軟體認識的，他約我一次喝酒，但我拒絕了，然後一年後他又邀一次，我就出門了，因為我單身，他很可愛、誠懇又善良。」孫生坦言自己並非好男人，私下時常私訊女生，多芬則表示並不介意：「只要我沒看到都可以。」如今孫生在交往中慢慢改變，多芬誇讚孫生會叫外送給她吃，也曾經來機場接機，甚至還買花，笑稱已經從畜生變成人類，讓酷炫都驚訝說：「我沒聽過他會買花耶。」

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲孫生在戀愛中成長。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

談及閨房密事，兩人坦承第一天見面就發生關係，多芬表示原本當天結束後就回家了，不過又被孫生叫回來，「他覺得我感覺不錯，誰知道過幾天他確診。」孫生曾表示不喜歡跟女友愛愛，酷炫忍不住問：「剛在一起一個月愛愛的頻率？」多芬相當誠實說：「在這裡（孫生家）就會有。」孫生雖然還是會找各種理由逃避，例如喉嚨痛等等，但他強調自己有很努力在交作業。

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲ 孫生和多芬羞談情侶私密事。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

孫生自從和Wendy分手後，曾坦言「下一任公開應該就結婚了」，隨著和多芬感情穩定，他坦言感受到壓力，「多芬因為年紀也到了，最近跟我說也想要結婚的念頭，我就覺得壓力很大。」透露踏入婚姻最擔心的就是多芬年紀問題，擔憂女友變老、變醜，「可能看到年輕妹就馬上過去了，如果今年我42歲遇到妳，那一定沒問題。」

多芬聽到孫生的答案表示很難過，「身邊很多人在一起6、7年就分手，你是不是想過跟我有一些規劃？他的答案是我已經這個年紀了。我沒有未來一定要跟你結婚，但你要未來要有我，他直接否決我，因為我年紀很大。」

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲▼孫生坦承不願結婚就是認為女方年紀大。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

多芬直言想要有個家，希望共同前進，在影片的最後還送禮物給孫生，突淚崩表示：「我只是希望你快樂，沒要給你壓力，我不是逼，是因為我時間到了。」孫生也跟著落淚說：「每天逼我壓力很大，可是我就是沒在規劃的人，我就是活在當下的人。」酷炫見狀緩頰表示：「妳們不管未來在不在一起，孫生不是會消失的人，妳想找他隨時會留時間給妳。」

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲▼兩人在鏡頭前落淚。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

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孫生, 認愛, 林襄, Wendy, 諶多芬, 微甜女孩

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