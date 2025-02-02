台灣BL劇紅到巴西、泰國！　「雙帥101合體」他屬蛇龍山寺安太歲

記者黃庠棻／台北報導

由KKTV、風度影業、然后成為光傳媒、達騰娛樂、共同投資出品的最新BL劇《印象 青春》，幕後團隊包含製作公司艾瑞克艾斯，監製張正芬、製作人辛誌諭、執行製作人陳奕、導演郝心翔、編劇林煒傑，主演則找來徐謀俊、簡楨庭、朱宇謀和文威登。

▲BL台劇《印象 青春》由朱宇謀（左起）、文威登、簡楨庭與徐謀俊主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

朱宇謀與BL劇《印象 青春》CP夥伴文威登，近期到台北101取景拍照，原因是他們出演的戲劇在海外爆紅，而文威登是泰國混血兒，很多泰國粉絲紛紛傳訊息表示，很喜歡他們的演出，希望有一天可以到台灣玩。

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▲朱宇謀、文威登演出BL劇《印象 青春》組成CP。（圖／經紀人提供）

不僅如此，朱宇謀跟文威登的好友田舞陽則是巴西混血兒，該劇也在巴西掀起很多討論，讓他們受寵若驚。因為戲劇在海外爆紅關係，不少海外粉絲都私訊他們，希望可以推薦台灣的景點給他們參考。

▲朱宇謀、文威登演出BL劇《印象 青春》組成CP。（圖／經紀人提供）

為滿足粉絲心願，朱宇謀、文威登趁台北101「亮紅燈」之際跑去合影，幕後攝影師就是好友田舞陽，他們除了希望2025年可以「大紅開運」外，也希望能吸引更多海外粉絲到台灣旅遊，成為另類觀光大使。

▲朱宇謀、文威登演出BL劇《印象 青春》組成CP。（圖／經紀人提供）

2025年是蛇年，屬蛇的朱宇謀犯太歲，為求平安健康，他特地請經紀人前往龍山寺點光明燈，只求今年事業順利、出入平安，能接到更多不同類型的工作。朱宇謀目前手頭握有三立《健康齡距離》主持棒，文威登、田舞陽搭擋主持的外景節目《Linking 368 Taiwan》，3人都希望可以把主持工作做好，迎接新挑戰，闖入金鐘獎。

▲朱宇謀、文威登演出BL劇《印象 青春》組成CP。（圖／經紀人提供）