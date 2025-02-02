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韓劇「男神收割機」！盤點朴信惠合作過的大咖　20年唯一認愛他

記者劉宜庭／綜合報導

朴信惠在韓國娛樂圈中以其出色的演技和迷人的外貌而聞名，並且她合作過的男神級歐巴們，更是讓她成為了眾人矚目的焦點。以下是她曾經合作過的6位男神，無論是戲劇中的默契還是私下的友誼，都讓人感受到她的魅力。

▲朴信惠演出過多部經典韓劇。（圖／翻攝自朴信惠IG）

1. 李鍾碩

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▲李鍾碩與朴信惠。（圖／翻攝自韓網）

▲▼李鍾碩面臨分別！　「結束1年6個月合約」掰了經紀公司。（圖／翻攝自李鍾碩IG）

（外送稿用）▲李鍾碩在10月與前東家結束合作關係。（圖／翻攝自Instagram／jongsuk0206）

▲李鍾碩。（圖／翻攝自韓網、李鍾碩IG）

在《皮諾丘》中，朴信惠與李鍾碩搭檔，兩人的化學反應引發了不少戀愛傳聞。據說他們在拍攝期間多次被拍到私下約會，然而雙方仍堅持將友誼放在首位，並否認了任何戀愛關係。

2. 李敏鎬

李敏鎬（이민호）

▲李敏鎬與朴信惠。（圖／翻攝自韓網）

▲李敏鎬。（圖／翻攝自李敏鎬IG）

李敏鎬是朴信惠在《繼承者們》中合作的男主角。兩人在劇中展現了超強的CP感，吸引了大量粉絲的喜愛。雖然有傳聞指兩人私下交往，但最終雙方經紀公司都予以否認，表示這只是媒體的揣測。

3、4.金宇彬、姜敏赫

▲金宇彬15日睽違一年半公開露面，氣色良好。（圖／CFP）

▲金宇彬與朴信惠。（圖／翻攝自韓網）

▲金宇彬與朴信惠。（圖／CFP、翻攝自韓網）

▲▼ 姜敏赫台灣會歌迷「突出現SJ東海」　愛上始源同款火鍋。（圖／記者吳睿慈攝）

▲姜敏赫與朴信惠。（圖／翻攝自網路）

▲姜敏赫與朴信惠。（圖／資料照／記者吳睿慈攝、翻攝自網路）

在《繼承者們》中，朴信惠同時被李敏鎬和金宇彬追求，和姜敏赫更是超級好麻吉，天天被3大帥哥包圍，讓粉絲嫉妒又羨慕，甚至一度被形容「她上輩子肯定救了世界」。

5、6、7. 張根碩、李洪基、鄭容和

朴信惠與張根碩因《原來是美男》而結緣。雖然他們之間有著深厚的友誼，但張根碩曾公開表示將朴信惠視為親姊妹，因此並沒有戀愛的可能性。此外，當年李洪基、鄭容和也是該劇主演之一。

▲張根碩、李洪基、鄭容和和朴信惠（左起）。（圖／翻攝自網路）

▲張根碩（左起）、李洪基、鄭容和和朴信惠。（圖／翻攝自網路）

8. 金來沅

在《Doctors》中，朴信惠與金來沅的搭檔同樣備受關注，尤其是吻戲超有CP感，讓人忘記兩人之間9歲的年齡差距。不過，該劇導演後來替2人澄清只是很入戲、確定他們沒有真的交往。

▲金來沅與朴信惠。（圖／翻攝自網路）

▲金來沅與朴信惠。（圖／翻攝自網路）

實際上，崔泰俊是朴信惠唯一公開認愛的對象。兩人自2017年開始交往，並於2022年結婚，成為圈內模範夫妻。他們的幸福生活讓粉絲們倍感欣慰。朴信惠不僅因為其演技和外貌受到讚譽，更因為她與這些男神級歐巴之間深厚的友誼和合作關係而成為了眾多粉絲心目中的女神。她的魅力不僅在於外表，更在於她真摯的人格和努力不懈的精神。

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