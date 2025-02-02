ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

SJ利特私下暖舉再+1！來台錄實境無明星架勢　韓70萬YTR合作偶像狂讚

記者孟育民／台北報導

韓國YT網紅「韓國女生Judy」頻道擁有70萬訂閱，近期更錄製實境節目《廚師的迫降：客家廚房》，和Super Junior隊長利特、韓國國民主廚李元日、人氣女團tripleS成員Nien加上金鐘影帝温昇豪、江宏傑等人在苗栗開餐廳。她受訪時談起和利特合作，直呼就像夢境一樣，更揭露對方私下超暖心的一面。

▲▼Judy接受訪問分享錄影過程。（圖／經紀公司提供）

▲Judy接受訪問分享錄影過程。（圖／經紀公司提供）

Judy從韓國來台發展，竟有幸可以跟兒時偶像合作，談起當初得知要和利特拍節目，至今仍感到不可思議說：「我小時候的偶像，Super Junior在韓國是頂級的大明星，我就覺得可以跟朋友炫耀。」節目拍攝完後，兩人也有留下聯繫方式，但Judy笑說只敢在過節傳個訊息，不過她也分享利特私下暖心的一面，「他工作上會遇到很多人，可是他都會記得每個人跟他說過的話，只要是聊過他都會記得，我想說他那麼忙，好感動！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼利特現身苗栗餐廳 。（圖／客家電視台提供）

▲▼利特來台錄影，一點都沒有大明星架勢 。（圖／客家電視台提供）

▲▼ 利特現身桃園棒球場 。（圖／客家電視台）

▲▼ 利特帶領著温昇豪等廚房成員大跳應援舞 。（圖／客家電視台提供）

事實上，利特去年來台參加《廚師的迫降：客家廚房》記者會，當天卻遇到南韓首爾暴雪，影響飛機起飛時間，他不畏氣候仍義氣相挺，雖然原定在11點抵達桃園機場，足足晚了1小時半，敬業的他，上飛機前已經帶妝髮，下機後直奔記者會現場。而在活動結束後，即使要趕飛機返韓，他見大批粉絲在外等候，依舊親切幫粉絲簽名，相當暖心。利特說：「成員來幾次，我就要比他們多來一次，台灣對我來說比起說是廚房，我覺得更像家！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

屏東男捕魚溺水失蹤3天！出動無人機終尋獲　已成冰冷屍體

推薦閱讀

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

郭富城妻曬過年全家福「團圓飯超豐盛」！　2女兒萌穿旗袍入鏡

郭富城妻曬過年全家福「團圓飯超豐盛」！　2女兒萌穿旗袍入鏡

孫生交往G奶女神2年！網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對　Joeman回應了

孫生交往G奶女神2年！網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對　Joeman回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

利特, 廚師的迫降：客家廚房, 韓國女生Judy, Judy

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「最美MC」沐妍發文告別樂天！　鬆口曝離開原因：球團有各方面考量
  2. 女星搭機遇狀況！無理大媽恐嚇「誰動我包，我就炸死誰」　遭航警架走
  3. 韓劇「男神收割機」！盤點朴信惠合作過的大咖　20年唯一認愛他
  4. 張信哲演唱會座位藏紅包！幸運觀眾「打開」嗨翻衝向舞台
  5. 《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」
  6. SJ利特私下暖舉再+1！來台錄實境無明星架勢　韓70萬YTR合作偶像狂讚
  7. 《甄嬛傳》直播創新高！破8萬人看「皇上駕崩」馬拉松還在持續中
  8. BY2、宋逸民宋達民到底怎麼分？　「5組明星雙胞胎」特徵攻略教學
  9. 專訪／實習當狗仔「跟拍真正明星」　薛仕凌投反對票…揭背後原因
  10. 吳怡霈滑雪見「85坪房賣70萬」：無法想像　網友勸退正反論

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366