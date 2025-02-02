SJ利特私下暖舉再+1！來台錄實境無明星架勢　韓70萬YTR合作偶像狂讚

記者孟育民／台北報導

韓國YT網紅「韓國女生Judy」頻道擁有70萬訂閱，近期更錄製實境節目《廚師的迫降：客家廚房》，和Super Junior隊長利特、韓國國民主廚李元日、人氣女團tripleS成員Nien加上金鐘影帝温昇豪、江宏傑等人在苗栗開餐廳。她受訪時談起和利特合作，直呼就像夢境一樣，更揭露對方私下超暖心的一面。

▲Judy接受訪問分享錄影過程。（圖／經紀公司提供）

Judy從韓國來台發展，竟有幸可以跟兒時偶像合作，談起當初得知要和利特拍節目，至今仍感到不可思議說：「我小時候的偶像，Super Junior在韓國是頂級的大明星，我就覺得可以跟朋友炫耀。」節目拍攝完後，兩人也有留下聯繫方式，但Judy笑說只敢在過節傳個訊息，不過她也分享利特私下暖心的一面，「他工作上會遇到很多人，可是他都會記得每個人跟他說過的話，只要是聊過他都會記得，我想說他那麼忙，好感動！」

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▲▼利特來台錄影，一點都沒有大明星架勢 。（圖／客家電視台提供）

事實上，利特去年來台參加《廚師的迫降：客家廚房》記者會，當天卻遇到南韓首爾暴雪，影響飛機起飛時間，他不畏氣候仍義氣相挺，雖然原定在11點抵達桃園機場，足足晚了1小時半，敬業的他，上飛機前已經帶妝髮，下機後直奔記者會現場。而在活動結束後，即使要趕飛機返韓，他見大批粉絲在外等候，依舊親切幫粉絲簽名，相當暖心。利特說：「成員來幾次，我就要比他們多來一次，台灣對我來說比起說是廚房，我覺得更像家！」