蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

記者關韶文／台北報導

「金曲歌王」蕭敬騰《娛樂先生世界巡迴演唱會》高雄站今明一連兩天在高雄巨蛋首度開唱！第一天晚上八點準時開唱，他精神不僅大好，更對高雄的好天氣及高雄樂迷的熱情印象十分深刻，演唱會上一連演出許多專輯經典曲目，先是以《純金打造》開場，緊接著帶來《皮囊》、《王子的新衣》，等搖滾歌曲嗨翻全場，現場氣氛沸騰！

▲▼蕭敬騰高雄開唱。（圖／華納提供）



今老蕭為高雄演唱會一連換上四套華服，服裝囊括各國際精品大牌，包括CHRISTIAN DADA、PRADA、SAINT LAUENT及GUCCI，誠意十足。而近來穿衣尺度大開且一向時尚嗅覺敏銳的他，也穿上品牌2019年春夏新款服裝，讓前來觀賞演唱會的觀眾們同步也欣賞了一場2019時裝大秀。

▲▼理科夫婦、賈修夫婦到場觀賞演出。（圖／華納提供）

老蕭第一次在高雄開唱，現場也迎來不少好友到場支持，其中包括理科太太、賈靜雯、修杰楷一家人，選秀節目《聲林之王》節目中的選手們也前來朝聖！超人氣的波妞及咘咘也跟著父母到場為老蕭應援！

此外，今天老蕭為高雄觀眾特別準備了近來深受歡迎的兒歌《Baby Shark》，該曲在YouTube影音平台以22億次的點擊數榮登「兒童界神曲」，同時可說是全球級的洗腦神曲！因此當前奏一下，立馬就讓現場的大、小朋友們跟著舞動合唱，演出時台上的合音老師們更戴上鯊魚頭，讓在場的波妞及咘咘興奮的跳起舞來，模樣相當可愛！