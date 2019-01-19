ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

記者關韶文／台北報導

「金曲歌王」蕭敬騰《娛樂先生世界巡迴演唱會》高雄站今明一連兩天在高雄巨蛋首度開唱！第一天晚上八點準時開唱，他精神不僅大好，更對高雄的好天氣及高雄樂迷的熱情印象十分深刻，演唱會上一連演出許多專輯經典曲目，先是以《純金打造》開場，緊接著帶來《皮囊》、《王子的新衣》，等搖滾歌曲嗨翻全場，現場氣氛沸騰！

▲▼蕭敬騰,理科太太,賈靜雯,修杰楷。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰高雄開唱。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰,理科太太,賈靜雯,修杰楷。（圖／華納提供）

今老蕭為高雄演唱會一連換上四套華服，服裝囊括各國際精品大牌，包括CHRISTIAN DADA、PRADA、SAINT LAUENT及GUCCI，誠意十足。而近來穿衣尺度大開且一向時尚嗅覺敏銳的他，也穿上品牌2019年春夏新款服裝，讓前來觀賞演唱會的觀眾們同步也欣賞了一場2019時裝大秀。

▲▼蕭敬騰,理科太太,賈靜雯,修杰楷。（圖／華納提供）

▲▼理科夫婦、賈修夫婦到場觀賞演出。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰,理科太太,賈靜雯,修杰楷。（圖／華納提供）

老蕭第一次在高雄開唱，現場也迎來不少好友到場支持，其中包括理科太太、賈靜雯、修杰楷一家人，選秀節目《聲林之王》節目中的選手們也前來朝聖！超人氣的波妞及咘咘也跟著父母到場為老蕭應援！

此外，今天老蕭為高雄觀眾特別準備了近來深受歡迎的兒歌《Baby Shark》，該曲在YouTube影音平台以22億次的點擊數榮登「兒童界神曲」，同時可說是全球級的洗腦神曲！因此當前奏一下，立馬就讓現場的大、小朋友們跟著舞動合唱，演出時台上的合音老師們更戴上鯊魚頭，讓在場的波妞及咘咘興奮的跳起舞來，模樣相當可愛！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

貼心照顧懷孕員工　友達連2年入選彭博性別平等指數

新人14歲寫出一首歌！　申請「英國東英格蘭大學音樂系」

獨家／羅志祥迎擊酸民：我法院認證！　「誰說不能尖叫聲」

炎亞綸、邵雨薇、韋禮安接力開唱！「超強陣容」準備搶票

何超儀跨界新挑戰！　「搖滾結合實驗舞台劇」獲好評

《食尚玩家》主持人失業！　現身熱炒店「參加歌唱比賽」

熊仔加入新唱片公司！　索尼尾牙「300萬」員工爽抽

陳建寧第一份薪水1萬8　竟是媽媽「偷付錢」給朋友幫忙！

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

李光洙交代照顧她！　金鍾國霸氣護李善彬：別緊張，我在

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

醜妹10年後神進化！「白嫩渾圓照」曝光　晃暈1.2萬人…同學崩潰：後悔沒追她

隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

二伯10年前「39kg少女照」曝光！　蔡阿嘎一看驚呼…網笑：要睡陽台了

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

吳尊16歲愛上初戀的她23年！　霸氣深吻愛妻「承諾補辦婚禮」：分秒離不開她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蕭敬騰, 理科太太, 賈靜雯, 修杰楷

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 劉亦菲躺床「曖昧視角」自拍　睡衣照曝光…網友暴動了！
  2. 孫安佐2.5hr逛動漫展變「可愛動物區」　年輕粉搶合照讚他做自己
  3. 劉德華申請補辦失敗了！　賠償天價曝光…搶下跨年場的是他
  4. Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲
  5. 蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光
  6. Gail翻譯上台…觀眾狂拱：唱一句！　她一開口「直播人數衝到高峰」
  7. BY2妹Yumi首曝「遭色狼侵犯」過程！　男按摩師伸手猥褻…報案單外流
  8. Gail壓軸「連4首中文歌」　2萬3千人鎖定直播看她
  9. 天冷吃火鍋…抬頭一看「男神找位子」　女客人「嘴巴變這樣」網：太真實了！
  10. 台粉應援有淚點！MC、翻譯哭慘　李聖經淚崩：抱歉來太晚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366