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黃小愛瘦掉「1個小學生」體重…Joeman狂瘦22kg！　5名YTR甩肉撇步

記者劉宜庭／綜合報導

近年來，多位知名YouTuber和網路紅人成功甩肉，不僅改變了外型，更展現出全新的自信風貌。以下整理5名網紅分享的成功減肥秘訣，他們的轉變不僅改變了外表，更激勵了許多粉絲，意外掀起一陣熱烈討論。

1.Joeman：168斷食加重訓

▲Joeman近來瘦身有成。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

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▲Joeman近年瘦身有成。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

知名YouTuber Joeman成功從100公斤減至85公斤左右，到了2023年更是瘦下共22公斤。他的減肥方法包括：
・每週進行3-5次重量訓練和5次有氧運動
・計算基礎代謝率，控制飲食
・實行16小時斷食法，集中在其餘8小時內吃完
・在空腹後的第一餐選擇健康食物

2.魚乾：養成運動習慣和控制飲食

魚乾在4個月內成功減重7公斤。她的減肥方法包括：
・養成運動習慣，如游泳和散步
・每天喝3000c.c.的水
・不喝湯和含糖飲料
・一天只吃一餐正常食物，其他以健康食品代替，如優格、水果、沙拉、水煮菜等
・保持堅定的減肥心態

3.關韶文：調整飲食習慣和堅持運動

關韶文成功從137公斤減至兩位數。他的減肥方法包括：
・調整飲食習慣，如從喝奶茶改為紅茶，再改為豆漿
・堅持運動
・與朋友組成「減肥群組」互相激勵

4.大蛇丸：規律運動和改變飲食習慣

大蛇丸曾在半年內成功減重31公斤。他的減肥方法包括：
・規律運動，每週至少健身3次、每次3小時
・戒糖
・改變飲食習慣，多吃水煮餐和原型食物
・自己烹飪健康餐，如水煮雞胸肉、魚、蔬菜等

5.黃小愛：控制飲食和中醫輔助

▲黃小愛2024年初開始飲食管理，瘦掉半個自己。（圖／翻攝黃小愛IG）

▲黃小愛2024年初開始飲食管理，瘦掉半個自己。（圖／翻攝黃小愛IG）

黃小愛在4個月內減重30公斤，30公斤接近一個小學五年級女童的平均均標體重（31.8公斤）。她的減肥方法包括：
・控制飲食，吃原型食物，避免加工食品、含糖甜點和飲料
・大量攝取蔬菜
・選擇水煮或健康油脂料理食物
・透過中醫療程輔助

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關鍵字

Joeman, 魚乾, 黃小愛, 關韶文, 大蛇丸

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