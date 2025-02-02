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張信哲演唱會座位藏紅包！幸運觀眾「打開」嗨翻衝向舞台

記者許逸群／台北報導

「情歌王子」張信哲昨（1日）大年初四於澳門「銀河綜藝館」舉辦《未來式終極版世界巡迴演唱會 春節限定場》，在喜氣洋洋的節慶氣氛下，與1.2萬粉絲度過有難忘懷的一夜！

▲▼「情歌王子」張信哲演唱會。（圖／潮水音樂提供）

▲▼「情歌王子」張信哲演唱會。（圖／潮水音樂提供）

▲▼「情歌王子」張信哲演唱會。（圖／潮水音樂提供）

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張信哲為「春節限定場」放送特別的好康，親筆簽名100個紅包，事先隨機貼在場館的座位底下，當幸運兒「摸」到紅包，驚喜發現裡面是一套4張的未來式終極版紀念套票，莫不開心的又腳又跳，甚至有人興奮地從場館最後面奔向舞台前，邊跑邊興高采烈地揮舞著紅包，全場都歡聲雷動！

▲▼「情歌王子」張信哲演唱會。（圖／潮水音樂提供）

▲幸運獲得紅包的觀眾嗨翻。（圖／潮水音樂提供）

張信哲《未來式終極版》演唱會寫下百場光輝紀錄，與去年12月15號在可容納五萬人的杭州大蓮花完美收官，昨「春節限定場」在澳門上演，張信哲以3套全新服裝誠意滿滿登場。張信哲的媽媽和弟弟一家人也都飛到澳門全程觀賞演出，全家人不僅凝聚在一起，也跟所有的樂迷一起過年。

值得一提的是，張信哲也一如既往提前抵達澳門拍攝在演唱會中播放的〈在不在〉文旅影片，這次團隊特別企劃他回到30年前〈寬容〉專輯和寫真集的拍攝地，重回故地的他說：「才發現時間過了這麼久，但發現你們陪了我這麼久，真的很感動！」

此外，張信哲透露蛇年工作計劃，表示會在今年推出新專輯，透露日前已完成一首歌，得意是出自自己手筆，讓全場大大驚喜，他笑說：「才1首歌就這麼開心啊，還有9首目前掛零！」另外，張信哲也宣布未來式音樂宇宙將航向海外，預計插旗美國、加拿大、英國、法國、日本、紐西蘭與澳大利亞。

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