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韓28歲女主播吳瑤安娜輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

記者蔡宜芳／綜合報導

偶像出身的MBC電視台氣象主播吳瑤安娜（오요안나）爆出因不堪同事霸凌，在去年9月輕生離世，得年28歲。而節目《事件班長》31日公開家屬訪談內容，也曝光了加害者們的群組對話，家屬更稱「參加《劉QUIZ ON THE BLOCK》是導火線」。

▲▼韓28歲女主播吳瑤安娜輕生「霸凌群組對話曝光」。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）

▲吳瑤安娜驚傳已經在去年9月逝世。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）

吳瑤安娜的家屬指出，MBC氣象主播們曾建立了一個專門排擠吳瑤安娜的群組，她們還形容聊天室的氛圍像是綜藝節目《搞笑演唱會》中的「化妝間的老大姐」橋段。家屬還提到，吳瑤安娜之所以會招來嫉妒，導火線就是參加了《劉QUIZ ON THE BLOCK》。

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在曝光的群組對話中，內容充滿了對吳瑤安娜的人身攻擊，包括「瘋女人」、「身上有異味」等辱罵內容，主播們甚至還提及校園暴力題材劇《黑暗榮耀》的加害者角色「朴涎鎮」，說道：「至少涎鎮在節目上表現還不錯，她卻只會裝受害者，我們才是真正的受害者。」值得一提的是，在劇中，朴涎鎮也是一名氣象主播。

▲▼韓28歲女主播吳瑤安娜輕生「霸凌群組對話曝光」。（圖／翻攝自JTBC）

▲吳瑤安娜被同事主播在群組中辱罵。（圖／翻攝自JTBC）

吳瑤安娜的家屬表示，吳瑤安娜在離世前，就已經嘗試過兩次輕生，並曾說過：「職場太難熬了，感覺脊椎快要斷裂，腸子像是要被撕裂般痛苦，活著太辛苦，還不如解脫。」家屬曾考慮讓吳瑤安娜住院，但吳瑤安娜又表示：「我只是氣頭上說的。」最終未能成行。

此外，家屬還指控MBC疑似想要掩蓋吳瑤安娜死去的事實，連官方網站都沒有發布訃聞。對此，MBC於31日回應表示將成立真相調查委員會，查明吳瑤安娜的死因與相關事實，「在針對吳瑤安娜死亡的疑點被提出後，MBC已立即在內部展開調查。目前，我們已將所有事前調查資料提供給委員會，並將全力協助，以確保真相能夠迅速且順利地查明。我們對於故人深表哀悼，並將竭盡所能釐清事實，使家屬的傷痛能夠得到撫慰。」

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關鍵字

氣象主播, 霸凌, MBC, 吳瑤安娜, 오요안나

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