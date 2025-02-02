「最美MC」沐妍發文告別樂天！　鬆口曝離開原因：球團有各方面考量

記者蔡宜芳／綜合報導

樂天桃猿隊的專屬MC沐妍（鄒沐妍）從啦啦隊一路到主持人，在樂天球團效力已有12年的時間。她日前透過官方證實離開的消息，轉戰台鋼球團，1日也特別發出長文告別，分享了做出決定的關鍵原因。

▲沐妍轉戰台鋼球團擔任應援團長。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

沐妍表示，這12年來，她在樂天球團實現了許多夢想，並且累積了豐富的經驗，「這對我來說是一個多麼神奇的數字，真的從來沒想過會有要說再見的時候～」回顧一路走來的應援生涯，沐妍提到，從2013年第一次走進桃猿球場開始，她便深深投入到這個大家庭中，「那時候我是媽媽咪呀的MIA，跟著大家一起喊著超級霸的口號，祈求著勝利，激動的眼淚、內心的澎湃，那時候的我們，擁抱著超越勝負的感動。」

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這些年來，沐妍見證了球隊的成長與奇蹟，並且在應援的舞台上創造了許多難忘的回憶。後來，她轉戰主持工作，成為大家熟悉的沐妍，挑戰更大的任務，「我真的很愛這個為我實踐夢想的家，因為來到這裡 為我的人生完成了好多夢想，這裡舞台，更讓我成就了好多精彩。」

▲沐妍（右）已在樂天待了12年。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

然而，隨著時間的推移，沐妍感受到自己對應援的熱愛依然未減，因此決定重新回到應援的舞台，「不過球團對於應援團裡每一位角色定位，都有賦予各自重要的使命，也有很多各方面的考量不能輕易改變，所以很認真的考量評估了我對未來的規劃，才做了這個最後的決定。」

沐妍也感謝樂天球團尊重她的選擇，也謝謝台鋼球團在這個時候給予她極大的肯定與機會，不僅信任她的主持能力，還願意將應援團長這個重要的任務交給她，「相信我這12年的累積，對棒球的熱忱、對應援的熱愛，可以感染每一位熱愛棒球的球迷們跟著我們一起為球隊加油。」

▲沐妍將重回應援舞台。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

沐妍透露，為了迎接新的挑戰，她在農曆年期間每天都在記應援口號、練習應援舞蹈、模擬應援情境，雖然過得不輕鬆，但她感到非常開心和幸福，「我好像又再重生一次，好像又可以再一次為夢想拚命了。」最後，沐妍感謝一路支持她的粉絲，並期待在新的環境中繼續見到大家的身影，聽到大家的聲音，強調無論未來在哪裡，她依然是大家支持的那個沐妍。