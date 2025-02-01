演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

記者劉宜庭／綜合報導

謝承均與表弟劉以豪儘管年齡相差14歲，但兩人的互動卻充滿默契和支持，而在演藝圈中，許多明星之間的親戚關係往往鮮為人知，以下整理5組演藝圈中的「隱藏版親戚」。

1. 梁靜茹與張智成

▲梁靜茹與張智成 。（圖／資料照／翻攝自Instagram／zchenzhang）

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梁靜茹和張智成是感情非常好的表兄妹。兩人從小就有著深厚的感情，經常互相支持對方的音樂事業。他們的合作不僅在音樂上，也在生活中彼此扶持，讓這段親情更加深厚。

2. ZAYIN主唱Yalu與信

▲ZAYIN主唱Yalu與信。（圖／翻攝自YouTube／allure／翻攝自Instagram／shin_new2018）

Yalu，ZAYIN的主唱，與知名歌手信其實是表兄弟關係。兩人都在音樂界有著不俗的成就，看來都有遺傳到好歌喉。

3. 安以軒與向以丞

▲安以軒與向以丞。（圖／翻攝自Facebook／安以軒 Ann、向以丞）

安以軒和向以丞（本名萬瑋喬）是表姊妹關係，兩人同為藝人，過去經常在社交媒體上互動，展現出深厚的姐妹情誼，她還曾推薦向以丞參演自己主演的戲劇《金釵諜影》。

4. 謝承均與劉以豪

▲謝承均、劉以豪。（圖／翻攝自謝承均臉書）

謝承均和劉以豪是表兄弟，兩位男神在演藝圈中都擁有不少粉絲，各自有著不同的風格和特色。謝承均過去受訪時曾提到，每年初二都會到劉以豪家吃飯，因為他爸媽相當好客，自己跟劉以豪也夠熟，兩人雖各自忙於工作，見面時間不多，但常會通電話，劉會向他請益拍戲技巧，「他爸爸是我媽的弟弟，常常家族聚餐吃飯。」

5. 徐若瑄、沈建宏與應采兒

▲徐若瑄與沈建宏。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄 Vivian Hsu、沈建宏Kris）

由於沈建宏的外婆是徐若瑄姨婆的養女，這讓他成為了徐若瑄的姪子輩。換句話說，每當兩人見面時，沈建宏有可能會親切地叫徐若瑄「阿姨」。

▲沈建宏與應采兒。（圖／翻攝自Facebook／沈建宏Kris／翻攝自微博／應采兒）



除此之外，沈建宏與應采兒也有親戚的聯繫，他的外婆與應采兒的外公是姐弟關係，這讓應采兒成為了沈建宏的表姊，而陳小春則是沈建宏的表姊夫。這樣的親戚關係再次顯示了娛樂圈中藝人之間錯綜複雜的關聯，也讓粉絲們對他們的私下互動充滿好奇。