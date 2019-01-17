防彈少年團「花樣年華」4年套路漫畫解答　SUGA、柾國一開始就死了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）在2015年推出專輯《花樣年華》，也讓當時出道兩年的他們終於一炮而紅，套路滿滿的企劃到現在還留給許多粉絲一團迷霧。17日防彈少年團經紀公司Big Hit娛樂與LINE WEBTOON聯手，推出網路漫畫《花樣年華 Pt.0〈SAVE ME〉》，同步在包括韓國、台灣等全球7個地區零時差發佈。

▲防彈少年團2015年推出專輯《花樣年華》成為爆紅關鍵。（圖／翻攝自官方推特）

《花樣年華 Pt.0〈SAVE ME〉》以備受全球廣大粉絲矚目的BU（BTS Universe）宇宙觀為背景，即日起至4月11日止在LINE WEBTOON數位漫畫平台推出期間限定連載16話，17日同步在韓國、美國、日本、台灣等全球7個地區零時差發佈序章與第1、2話，並將於台灣時間每週四上午9點準時更新。

▲防彈少年團《花樣年華》套路讓粉絲猜了四年。（圖／翻攝自官方推特）

《花樣年華》系列MV中，建構出的BU（BTS Universe）一直是粉絲關注與討論的焦點，因此，母公司NAVER WEBTOON旗下子公司LICO將Big Hit娛樂出品的故事情節，改編成為網路漫畫《花樣年華 Pt.0 》。故事背景時間設定為7位成員分道揚鑣的兩年後，以JIN（金碩珍）與朋友重新聯繫為契機，展開這段青春序曲，一段血汗淚交織的年少輕狂故事，將於全16話漫畫內容中精彩開演。

▲防彈少年團《花樣年華 Pt.0 SAVE ME》台灣也看得到。（圖／LINE WEBTOON提供）



近四年來不斷被討論的「花樣年華」中，究竟七人是生是死的謎團，在漫畫第一話就點出SUGA和柾國已經過世，J-HOPE則身負重傷。成員JIMIN也著迷於情節，在推特喊話：「作家快點讓我登場吧！」防彈少年團也因為作品跨越音樂、電影、演唱會到漫畫，讓粉絲們笑稱：「A.R.M.Y.好忙！」