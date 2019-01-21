茵聲爆「和董仔有心結」1照片洩真相！　曝「這群人」撕破臉危機

記者李玟儀／綜合報導

「這群人」是台灣知名的YouTuber，靠著創意搞笑影片闖出一片天，其中團員茵聲更轉戰戲劇圈，並且頗有成就。21日茵聲自爆有粉絲認為她和董仔間有心結，對此她PO出合照說明兩人關係。

▲有粉絲認為茵聲和董仔有心結，茵聲親自回應。（圖／翻攝自茵聲、董仔IG）

茵聲透露：「之前有粉絲說我跟董仔有心結。」雖然不知道傳聞哪裡來的，但她放上兩人的貼頭合照澄清，「怎麼會呢？你看我們笑得多開心，沒有吧！你看我們笑得真的很開心。」就連粉絲也納悶地說：「是不知道這群三花跟四少都很要好嗎？」

▲有粉絲認為茵聲和董仔有心結，茵聲親自回應。（圖／翻攝自茵聲、董仔IG）

不過這群人雖然感情好，但團體難免也有爭執的時候，過去在節目《命運好好玩》中，茵聲便透露曾和展榮吵架，當場拍桌子說要退團，木星還原當時情況，茵聲和展榮2人憤怒的情緒不斷堆疊，最後爆發，茵聲爆氣：「我要退團！」展榮不甘示弱回嗆：「妳現在就走呀！」

▲▼茵聲幾年前曾在節目上提過，和展榮吵到退團的往事。（圖／翻攝自YouTube 命運好好玩官方頻道）

在茵聲拿著大包小包個人物品離開公司時，木星和董仔追出去哭著挽留，沒想到尼克又補刀：「不要留她！」茵聲更加堅定要離開的念頭，一離開公司後，她火速退出所有工作群組，還好茵聲、展榮的性格都是私下會把事情講開、把不愉快處理掉，隔天說開了，她又重新回歸「這群人」。