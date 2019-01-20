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求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

娛樂中心／綜合報導

女星袁艾菲2017年底主動公開戀情，自此時不時就會在社群網站上公開放閃，在2018年初，曾被發現和男友約會用餐，離開小吃店時摸肚作嘔的模樣全被拍下，隱約飄出孕味，當時經紀人否認，不過也可以看出2人感情穩定。20日她傳出被求婚，在私人臉書寫下：「我願意。」洋溢著幸福甜蜜。

▲袁艾菲PO出和男友的正臉合照，根本長一樣！（圖／翻攝自袁艾菲臉書）

據《Yahoo奇摩名人娛樂》報導，袁艾菲在16日接受男友求婚，並在私人臉書公開喜訊，幸福寫下「我願意」。對此《ETtoday星光雲》記者關心詢問，但袁艾菲現在人在國外，她以訊息回覆「謝謝你，準人妻預備中。」之後再回一句話：「有好消息一定會跟大家說的。」

袁艾菲在2017年底主動公開戀情，以及和男友的甜蜜合照，照片中，可以看到穿著黑衣的袁艾菲，坐在沙發內側一邊吃東西、一邊聊著天，和身旁的灰衣男一說一笑，看起來十分開心，兩人的互動全被友人拍了下來，正當粉絲好奇男方身份時，她坦言是要「公開戀情」的意思。

看著照片中的開心模樣，袁艾菲仔細回想了和男友相處時的點點滴滴，即使是再平凡不過的日常、無聊透頂的行程、甚至遇到不開心的事，都能輕易地逗彼此開心、綻放出笑容，「決定就這樣繼續開心下去吧。」有粉絲問到男方的身份，袁艾菲僅低調表示是「跟我一樣的平凡人」，可見很保護男友的隱私。

▲袁艾菲以《大學生了沒》出道踏入演藝圈，多年來轉戰戲劇圈也小有成就。（圖／翻攝自袁艾菲臉書）

有趣的是，袁艾菲和男友有「夫妻臉」，過去公開男友高清正臉照時，小倆口頭靠著頭、不約而同露出燦爛笑容入鏡，神奇的是，兩人除了髮型不一樣，包括眼型、高挺鼻樑、笑起來的神韻都十分神似，謝忻一看到照片，嚇得留言說：「幹什麼東西！兩個長得好像喔！」袁艾菲則是大笑回應：「他是長高版的我！」

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