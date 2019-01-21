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張藝興罕見脫了！表演一半「直接扯開上衣」　胸肌+平板腹肌全露

記者李玟儀／綜合報導

男星張藝興出道以來惜肉如金，在2018年底的跨年演唱會上，雖然撕開西裝外套裡的白T，但外套依舊穿緊緊，不過這次不一樣了，20日在品牌的活動上，直接敞開酒紅色的襯衫，上半身全露的難得場面，讓沒有到場的粉絲大呼遺憾。

▲▼張藝興罕見脫了。（圖／翻攝自微博／興跡doubleU）

▲張藝興罕見脫了。（圖／翻攝自微博／興跡doubleU）

張藝興20日出席代言手機品牌的活動，在演唱自創曲《Lay you down》時，站在立麥前的他，戴著漁夫帽，身穿酒紅色襯衫、黑色長褲，先和女舞者性感wave，惹得台下歌迷尖叫聲連連。

間奏時，張藝興扯開上衣，露出結實的胸膛及平坦的腹肌，結尾動作他舉著右手從下巴沿著胸、腹曲線往下摸，看得粉絲又是一陣狂嗨，不過有趣的是，音樂聲一停、舞群退場，他立刻轉身背對群眾開始扣釦子、紮衣服，從舞台魅力王者，重新變回那個容易害羞的小綿羊。

▲官方宣布張藝興出席葛萊美獎的消息。（圖／翻攝自微博／格萊美音樂時空）

另外，熱愛音樂創作的張藝興一直以葛萊美為目標，葛萊美授權的大陸微博帳號「格萊美音樂時空」在9日公布消息，證實張藝興作為官方唯一邀請的「動感101音樂大使」，將出席美國時間2月10日舉辦的第61屆葛萊美獎星光大道，並觀賞當天的頒獎典禮。

►張藝興表演時脫衣影片

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張藝興, Lay, EXO, 偶像練習生

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