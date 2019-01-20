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2019渣男代表！陸網列「8男星劣跡」　圈內人直接點名「他」夠壞

記者李玟儀／綜合報導

大陸影視圈近日一起桃色糾紛鬧得沸沸揚揚，曾演出《北京遇上西雅圖》、《軍師聯盟》等作品的吳秀波，遭女星陳昱霖揭發2人長達7年的婚外情，控訴遭無情拋棄，沒想到他卻報警控告女方以曝光隱私為要脅勒索，導致女方被關押在看守所中，不過越來越多圈內人士跳出來指責他，認為整起事件他也有問題。

▲▼2019渣男代表。（圖／翻攝自微博）

▲這一年來不少男星的桃色糾紛鬧得人盡皆知，左為吳秀波，右為高雲翔。（圖／翻攝自微博）

陳昱霖在2018年9月控訴遭吳秀波拋棄，牽扯出2人7年地下情，並供出男方還與另2名女星牽扯不清。事隔4個多月，陳昱霖的父母突然在女兒微博PO出長文，控訴吳秀波與經紀人要求陳昱霖出面澄清所發內容並非屬實，還提出願以經濟補償方式給她一筆分手費，該醜聞才算告一段落。

但吳秀波又以銀行帳戶被凍結為由，僅支付一小部分賠償金，並希望女方回國商談後續事宜，未料11月5日她一回到北京，在機場就遭到警察逮捕，才知道原來男方竟然去報案，控告她以曝光隱私為要脅，勒索錢財。目前陳昱霖仍關押在北京朝陽區看守所中，恐面臨10年以上有期徒刑。

▲▼2019渣男代表。（圖／翻攝自微博）

▲王思聰罵吳秀波。（圖／翻攝自微博／王思聰）

事情曝光後，先是富少王思聰連發3則評論diss吳秀波，「吳秀波你這B可真夠壞的」、「還公安部找人，就為了對付個女孩，真幾把渣男本渣了」、「陪這渣男6、7年，換來監獄裡。」言詞間頗未陳昱霖抱不平。

豪不避諱痛罵吳秀波是渣男的還有著名主持人金星，狠批：「渣男年年有，今年特別多，而且是一波接一波...，北京從來沒有愛過西雅圖，只是玩兒過睡過而已！太渣了。」同時認為，陳昱霖當小三確實不對，但不能成為吳秀波的免責因素，她形容：「妓女確有錯，嫖客也有罪！要抓一起抓，公允辨是非！」

▲▼2019渣男代表。（圖／翻攝自微博）

▲金星：「渣男年年有，今年特別多，而且是一波接一波。」（圖／翻攝自微博／金星）

因為吳秀波事件，網友統整過去一年裡，因為感情糾紛而成為話題的男星，列了「2019渣男代表」，除了吳秀波之外，有在澳洲涉及性侵的高雲翔、疑似找2女開房的佟麗婭老公陳思誠、被前女友李雨桐爆料逼墮胎的薛之謙、被狗仔爆料出軌的文章、林丹，以及和助理過從甚密的周一圍與暴打日籍女友的蔣勁夫。

▲▼2019渣男代表。（圖／翻攝自微博）

▲網友心目中的渣男。（圖／翻攝自微博）

上述8人的桃色風波在過去一年裡鬧得沸沸揚揚，雖然絕大多數的正宮依舊願意護航，但看在網友眼裡，根本渣男教科書，要女性網友特別當心，不過這當中像周一圍並沒有確切證據可以認定劈腿，所以是否真的渣算是待定，而薛之謙的部分，因為女方事後被爆也有問題，雙方交戰頗為激烈，究竟誰說的才是真的，目前也沒有定論。

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