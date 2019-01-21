圖多！許瑋甯沙灘趴地「豐滿胸型全露」　一轉身…美臀現形掀暴動

記者劉宜庭／綜合報導

許瑋甯近日和女性友人飛往夏威夷，正是為了參加男性好友Jason的婚禮，儘管還在忙於籌備下一部戲，她仍提前把假請好，就是為了親自為摯友送上祝福，除了一連曬出多張比基尼辣照，她也感性表示：「今年參與到了很多幸福，這些幸福讓我們好好保護著，不離不散。」

▲許瑋甯陪好友到沙灘拍婚照。（圖／翻攝自許瑋甯Instagram）

許瑋甯連日以來，陸續曬出一系列爆乳美照，20日更是放送「全集」，原因是「姐妹太辣，不單po獨照可惜了…。」畫面中，她穿著粉色系花紋比基尼，大方展現火辣身材，期間一度趴在沙灘上，近距離自拍，讓豐滿胸型全露出來，其中一張全身照中，她更是背對鏡頭，露出半顆美臀形狀，性感指數直破表，讓大票網友鼻血直流。

▲許瑋甯曬出一系列比基尼辣照。（圖／翻攝自許瑋甯Instagram）

文中，許瑋甯則透露，這次為了參加婚禮，早早就請好了假，好友們也都努力喬出時間來，就是為了參加男性好友Jason的婚禮，「互相陪伴20年。也曾吵過架鬧彆扭冷戰了快一年，但是真正的情誼是吵不離鬧不走的。從小就認識。他們就是我的家人。」她表示，這些好友們，是她要誓死捍衛、保護的人。

「朋友不在於多。而在於深！」許瑋甯感嘆，能被好友們深深暸解，且在這些人面前，她不需要戴著面具，為此感到無比幸運。

▲許瑋甯十分珍惜與好友們的情誼。（圖／翻攝自許瑋甯Instagram）