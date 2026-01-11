隋棠突PO文「真的受夠自己」！1萬塊飛了 一張照片揭開原因：想哭

記者潘慧中／綜合報導

隋棠儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她10日在社群平台分享了一則令人遺憾的限時動態，曬出兩張票價昂貴的門票，字裡行間流露出滿滿的懊惱，引發不少粉絲的關注。

▲隋棠錯過了期待已久的舞台劇。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



根據隋棠在Instagram限時動態分享的照片，這兩張門票是綠光劇團「綠光世界劇場」系列的舞台劇《八月，在我家》。演出地點位於臺中市中山堂，而票面上印製的正式演出時間為2026年1月9日（週五）晚間7點半。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲隋棠原本要去看舞台劇《八月，在我家》。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



畫面中可見，隋棠購買的是1樓4排3號與5號的座位，單張售價為新台幣5000元，兩張門票共計1萬元。然而直到演出結束後，才發現錯過了期待已久的舞台劇，讓她忍不住附上哭臉符號直呼「想哭」，並感嘆寫下「真的受夠自己的記憶力了……」。

▲隋棠受夠自己的記憶力。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



儘管如此，隋棠仍特別標記了綠光劇團的帳號以及作品名稱標籤。雖然花費萬元的門票最終未能入場，但她透過社群平台記錄下這段生活中的小迷糊插曲，展現出女神私下真實且貼近生活的一面。