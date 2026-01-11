老婆優點是什麼？連晨翔「老實回答」劉品言聽完翻白眼：會求生存

記者潘慧中／綜合報導

劉品言2025年6月宣佈與連晨翔結婚且懷孕，同年底生下女兒後，不時會隔空鬥嘴放閃。近日格外引起討論的是，看完連晨翔對於「分享一個老婆優點」的答案後，她不禁翻白眼回應了。

▲劉品言隔空翻白眼回應連晨翔。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



連晨翔10日趁著女兒在睡覺的空檔，在Instagram限時動態開放問答。被問到分享一個關於劉品言的優點時，他非常識趣地說：「老婆的優點就是沒有缺點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連晨翔稱讚劉品言沒有缺點。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



不久後，劉品言就看到了連晨翔的回答，但她只是附上一個翻白眼的表情符號說：「平常有這麼會求生存就好。」夫妻倆的真實互動瞬間讓人嘴角失守。

▲劉品言越來越美。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



事實上，劉品言日前曾坦言，面對身分轉換為母親一事，「有幾天情緒來的沒來由，開心像是被強制關機，問我是什麼，其實什麼也說不出口」，幸好在每天跟護理師見面時、女兒進房親餵時，「那些溫暖不刻意的交談，輕輕的療癒了我。」