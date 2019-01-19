Ella覺得沒救了！張軒睿公認「肢障」：不是要同手同腳嗎？

記者林映妤／台北報導

賀歲片《大三元》演員群張軒睿、李沛旭、海芬、巴鈺、吳承洋、那那大師19日前進士林夜市掃街拜票發紅包袋，眾人在喧鬧的夜市裡大放音樂熱舞電影主題曲《拜請拜請》，氣氛十分熱絡。

張軒睿雖站在團體最前面跳，卻是公認的「肢體障礙」，而且還沒自覺：「這個舞不是本來就要同手同腳嗎？」一番呆萌發言引來其他演員傻眼回應：「誰跟你說的？」、「哪有？」最後他無法招架，才終於承認：「對啦！我就是肢體障礙！」

▲▼張軒睿領頭跳《拜請拜請》卻同手同腳。（圖／記者黃克翔攝）

張軒睿透露自己在定檔記者會上才臨時在後台學舞，因為是第一個到的演員，當時無從和其他人比較，最後大家都來了，他才發現自己跳最差，笑稱：「Ella應該覺得我沒救了！」

今在夜市發紅包袋，大家各自攻不同族群，海芬笑虧：「那那大師應該是去擋警察的！」現場人潮眾多，李沛旭則自嘲：「我看起來就像圍事的，但剛看起來顯然沒什麼作用。」海芬則讚他：「沛旭哥很貼心，都怕我們被架拐子，結果我們還是被路人念。」《大三元》2月1日上映。

▲▼《大三元》演員群士林夜市掃街跳舞。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《大三元》劇組提早向民眾拜年。（圖／記者黃克翔攝）