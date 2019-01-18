袁詠儀再爆難相處？《無間道》導演無奈：她一直告狀！

記者林映妤／台北報導

《無間道》香港導演麥兆輝18日來台宣傳新片《廉政風雲 煙幕》，該片找來劉青雲、林嘉欣、張家輝、袁詠儀加持，卡司超強。其實劉青雲、袁詠儀是麥兆輝遠房親戚，《廉》片也促使劉、袁睽違多年同框演出。他爆料曾擔任表妹袁詠儀主演的《山水有相逢》副導，卻一天到晚被告狀，超級無奈！

麥兆輝透露，袁詠儀小時候常和自己玩在一起，後來女大18變，非常漂亮，「我媽媽說，你怎麼不記得她小時候常常跟你打架？我說，我沒有打她啊，都是她打我！」

1995年《山水有相逢》主角就是劉青雲、袁詠儀，麥兆輝當時擔任副導，但表妹有夠愛盯他，「她就在旁邊說，你抽煙我就講給你媽媽聽、你講髒話我就講給你媽媽聽！她就一直告狀！」

▲▼《廉政風雲 煙幕》導演麥兆輝來台受訪。（圖／華映提供）

這次找袁詠儀飾演反派，麥兆輝坦言不好意思，「我說，你喜歡演就演，不喜歡也不要罵我。但是我覺得妳演這個角色很適合，過了3天她就回我電話，她說想演。」他也大讚表妹十分專業，做為劉青雲的對手演員非常重要。

《廉政風雲 煙幕》靈感來自2003年的新聞，香港一名年輕人告菸草公司賄賂海關，有個污點證人是新加坡人，污點證人還沒回來香港當證人，就在新加坡被殺了。「這件事情很轟動，殺手後來被抓進去關了，現在都坐完牢放出來了，也都沒有講出誰是幕後主使的人。」麥兆輝於是對廉政公署的題材產生興趣。

其實他曾被廉政公署找去「喝過咖啡」，他透露廉政公署內部只有1000多人，工作都有簽保密條款，大部分廉政公署的人也不能跟別人透露身分。

▲麥兆輝大吐廉政公署秘辛。（圖／華映提供）

2年前他被找去把一些已經偵破的案子拍成電影，於是到署內了解狀況，「他們的總部要登記車牌、身分證，電梯裡一個按鈕都沒有，只能用工作人員的卡掃描，去他權限可以去的地方。」

麥兆輝更說：「只有級別高的人才可以去比較多樓層，原來大家都不知道各自工作的人的樓層。因為保密條款，導致他們都沒朋友，同部門結婚率很高，但離婚率也很高，我自己分析的原因是因為他們都很聰明，可以很獨立沒有朋友，他們寫東西都必須寫得很清楚，讓法官清楚每一個細節，所以基本上每一個人的個性都一樣難相處！」

《廉政風雲 煙幕》2月5日上映。