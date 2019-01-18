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黃子佼：獨家宣布！突爆「和孟耿如婚期+場地」全場嚇到安靜

記者林映妤／台北報導

主持天王黃子佼18日以「歌壇新人」之姿帶上新專輯《Live&Life》光臨《明星鍵盤手》啦！雖然貴為主持前輩，但佼佼對上後輩關韶文態度卻超級謙虛還自帶笑哏，不僅開玩笑開到關關狂冒冷汗，也讓線上萬名網友直喊：「佼哥好暖！」、「這集主持人到底是誰啊？」

佼佼在節目一開始便獻唱新歌《一顆心只給一個人》，獨特的復古風格引起線上好評，「佼哥唱歌的聲音和講話完全不一樣！」、「佼哥現場很棒！」

▲▼黃子佼《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

▲黃子佼《明星鍵盤手》獻唱新歌。（圖／ETtoday）

接著玩起招牌遊戲「測謊機」，黃子佼大笑爆料女友孟耿如的秘密：「上次耿如來過鍵盤手，回家跟我說她其實有說謊，可是她沒有被電，她那天好得意跟我講，欸我真的是個演員，我剛剛去測謊其實我有說謊，但我沒有被測出來！」引起錄影現場大震驚！

黃子佼自嘲不是演員不會說謊，「主持人都很真，歌手唱到哭也都很真，演員都是戲子！我都不知道被她騙走多少感情！」全場笑崩。

最後佼佼、關關玩起娛樂時事大會考，被問到「黃子佼預計在2020年幾月和孟耿如結婚？」佼佼竟爆出口：「我就在這裡獨家宣布了好不好？」讓《明星鍵盤手》工作人員全體嚇傻安靜，他才笑說：「開玩笑的啦！」並透露，孟耿如有找到理想中的婚宴場地，「但要看借不借得到，如果順利借到那就訂下了。也要我們2人時間有空，還要避開大選，那就有可能。」

▲▼黃子佼《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

▲黃子佼在《明星鍵盤手》自爆婚期？（圖／ETtoday）

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明星鍵盤手, 黃子佼, 孟耿如

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