《幸福綠皮書》拋開膚色擁抱彼此！2大男主「2年前就有關係」

記者林映妤／台北報導

狂獲金球獎最佳音樂及喜劇電影、最佳劇本、最佳男配角3項大獎的《幸福綠皮書》改編自真實故事，描述一位鋼琴師與保鑣之間，從彼此對立到打開心胸接納對方，進而成就完美友誼的故事，電影18日公布幕後訪談，原來2大男主角從2年前就是好友！

飾演2位摯友的演員維果莫天森（Viggo Mortensen）與馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）在現實生活中也是好友，維果說：「我與馬赫夏拉靠著分享自己的困擾、煩惱與恐懼來拉近彼此，與對方分享自己最脆弱的一面，成就真摯友情不靠別的，打開心胸接受、理解對方才是唯一的路。」

▲▼《幸福綠皮書》維果莫天森、馬赫夏拉阿里原來2年前就是好友。（圖／CatchPlay提供）





馬赫夏拉阿里也透露：「我與維果2年前在一個餐會上第一次見面，我們發現彼此都選了個安靜的角落避開人群享受夜晚，於是我們開始聊天，分享彼此的人生觀，才發現原來我們都是表面冷峻但內心溫暖的人，用心去理解對方才能接受彼此。」



曾以《姊妹》拿下奧斯卡最佳女配角的奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）擔任該片製片，能演能導又能擔任傑出製片的奧塔薇亞，希望能透過《幸福綠皮書》傳遞一個想法「幸福、和平與共存真的很簡單」她說：「人都不完美，2個不完美的人，只要願意打開心胸，學習接受，社會上就會少很多歧異與對立！」

18日公布的幕後訪談中，她更解釋：「2個出身背景極端不同的人，設法做到和平共處來達成共同目標，這個社會必須學習共存！《幸福綠皮書》就是在說一個人如何學習接受彼此的故事。」《幸福綠皮書》1月25日上映。