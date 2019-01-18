Ella浴室撲上張軒睿大胸肌！大玩「老哏」姊弟戀甜到爆笑

記者林映妤／台北報導

Ella（陳嘉樺）、張軒睿主演賀歲片《大三元》18日公布正式預告，2人大談姊弟戀引人矚目，一幕Ella不小心闖進浴室，跌在張軒睿大胸肌上的畫面，好笑又令人臉紅心跳，她忍不住尖叫後還被眾人發現，李沛旭馬上虧她：「是在賞鳥吧！」爆笑橋段令人捧腹。

對於演出這幾場感情戲，Ella也打趣說：「其實張軒睿和我老公的身高差不多高，演起感情戲來也特別有熟悉感，這完全沒有問題！」

▼《大三元》Ella誤闖浴室，撲向張軒睿胸肌。（圖／牽猴子提供）

張軒睿特別提到自己首次主演電影，就遇到Ella，真的是一次很棒的學習和經驗，因為Ella在拍攝現場不光是位專業的演員，許多人說她更像是一位處處關心人的里長，「Ella姐是個觀察力非常強的人，也非常關心大家，在拍攝期間不只會專注在自己的演出上，也會時時刻刻注意現場的每個細節，並且去提醒、去幫忙，這是我覺得非常值得學習的地方。」

除了姊弟戀，預告中也可見澎恰恰、羅時豐、王彩樺、李沛旭、曾莞婷、許富凱、阿翰、那那大師、皮皮所飾演的各路麻將高手、怪咖，教導張軒睿麻將訣竅，誓言奪回企業的故事過程；另外徐乃麟、張秀卿、盛竹如、Janet、張少懷、莫愛芳、大鶴、蘇達、田中千繪都特別演出，電影可說是眾星雲集，《大三元》2月1日上映。

▲▼《大三元》Ella、張軒睿大談姊弟戀。（圖／牽猴子提供）