「湯女郎」毀容！扮演駭人反派又濕又髒　粉絲心碎：女神呢

記者林映妤／台北報導

「湯女郎」蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）在新片《魔劍少年》飾演亞瑟王死對頭「魔甘娜」，她是與亞瑟王血緣一半相同的姊妹，也是魔法生出來的非正統子嗣，外貌驚悚駭人，令許多粉絲大驚：「乍看根本不知道是女神！」

蕾貝卡弗格森會演出《魔》片，原來是她最佳搭檔賽門佩吉（Simon Pegg）向導演柯尼許引薦，蕾貝卡弗格森在與導演討論時完全沒讀過劇本，光憑導演生動說明就點頭接演，個性豪邁的她甚至還沒簽約就決定一定要演出！

▲《魔劍少年》蕾貝卡弗格森不惜扮醜。（圖／福斯提供）



有了這位最美反派犧牲色相扮醜，導演也完全沒在客氣，魔甘娜外型設定是真實假肢搭配特效後製，身上佈滿藤蔓與樹根雜草、得有又濕又髒但同時不失華美的效果，因此蕾貝卡弗格森每次上陣前都得花長達3個小時準備。

蕾貝卡弗格森不禁讚嘆：「每天早上都是一個3小時的魔化儀式，光看到魔甘娜變身過程就已經很不可思議，宛如刺青般的細緻作品，最後她身上佈滿如同體內慢慢滲出如潮汐般的詭異靜脈。」除此之外，她在拍攝過程還得要穿戴誇張假肢、做噴火效果、飛天遁地與派屈克史都華一較高下，戲裡戲外的敬業表現都讓導演直呼驚艷。

▲《魔劍少年》將亞瑟王傳奇再一起搬上大銀幕。（圖／福斯提供）